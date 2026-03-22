Dominik Livaković srušio rekord koji će dugo stajati i ušao u povijest HNL-a

Foto: David Catry/imago sportfotodienst/Profimedia

Trenutno je i dalje igrač Fenerbahçea, i ako Dinamo i Livaković žele podebljati ovu brojku, morat će se dogovoriti s turskim velikanom na kraju sezone

22.3.2026.
11:39
Sportski.net
Dugo su se u Dinamu natezali kako bi u klub vratili hrvatsku reprezentativnu jedinicu Dominika Livakovića. Zadarski golman prošao je s Dinamom sve i svašta i ostvario najveće uspjehe u novijoj povijesti kluba, a sada je srušio i jedan veliki rekord.

Naime, utakmicom protiv Lokomotive Livaković je u HNL-u ostvario 305. nastup. Branio je Dinamov broj 40 za Dinamo i NK Zagreb, a sa tih 305 nastupa postao je golman s najviše nastupa u povijesti prvog ranga hrvatskog nogometa. Iza sebe je ostavio Ivicu Solomuna, Dražena Ladića, Dragana Stojkića i Mladena Matkovića, te sam zasjeo na vrh ljestvice.

"Čak 305 puta čuvao si mreže u našoj ligi. Branio kad je bilo najteže. Vratio se na svoj Maksimir. Naš broj 40, a sada si s razlogom broj 1 vratar po broju nastupa u SuperSport HNL-u. Dragi Livi, hvala ti na svemu – najbolje tek dolazi!," napisali su iz maksimirskog kluba.

Podsjećamo, Livaković je karijeru započeo u Zadru, iz kojeg je kao sedamnaestogodišnjak otišao u Zagreb. Ondje se zadržao tri godine i skupio 108 nastupa, od čega 90 u HNL-u, prije nego što je prešao u Dinamo. Nakon Dinama odlazi u Tursku, pa na posudbu u Gironu, iz koje se nakon velike drame vraća u Zagreb.

Trenutno je i dalje igrač Fenerbahçea, i ako Dinamo i Livaković žele podebljati ovu brojku, morat će se dogovoriti s turskim velikanom na kraju sezone.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
