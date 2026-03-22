Dominik Livaković srušio rekord koji će dugo stajati i ušao u povijest HNL-a

Dugo su se u Dinamu natezali kako bi u klub vratili hrvatsku reprezentativnu jedinicu Dominika Livakovića. Zadarski golman prošao je s Dinamom sve i svašta i ostvario najveće uspjehe u novijoj povijesti kluba, a sada je srušio i jedan veliki rekord.

Naime, utakmicom protiv Lokomotive Livaković je u HNL-u ostvario 305. nastup. Branio je Dinamov broj 40 za Dinamo i NK Zagreb, a sa tih 305 nastupa postao je golman s najviše nastupa u povijesti prvog ranga hrvatskog nogometa. Iza sebe je ostavio Ivicu Solomuna, Dražena Ladića, Dragana Stojkića i Mladena Matkovića, te sam zasjeo na vrh ljestvice.

— GNK Dinamo (@gnkdinamo) March 21, 2026

"Čak 305 puta čuvao si mreže u našoj ligi. Branio kad je bilo najteže. Vratio se na svoj Maksimir. Naš broj 40, a sada si s razlogom broj 1 vratar po broju nastupa u SuperSport HNL-u. Dragi Livi, hvala ti na svemu – najbolje tek dolazi!," napisali su iz maksimirskog kluba.

Podsjećamo, Livaković je karijeru započeo u Zadru, iz kojeg je kao sedamnaestogodišnjak otišao u Zagreb. Ondje se zadržao tri godine i skupio 108 nastupa, od čega 90 u HNL-u, prije nego što je prešao u Dinamo. Nakon Dinama odlazi u Tursku, pa na posudbu u Gironu, iz koje se nakon velike drame vraća u Zagreb.

Trenutno je i dalje igrač Fenerbahçea, i ako Dinamo i Livaković žele podebljati ovu brojku, morat će se dogovoriti s turskim velikanom na kraju sezone.

Znate kakav je osjećaj izaći 305 puta na teren HNL-a? Ne znamo ni mi, ali zna Livi... 😏⚽ pic.twitter.com/QfKW52uDmx — GNK Dinamo (@gnkdinamo) March 22, 2026

POGLEDAJTE VIDEO: Gonzalo Garcia nakon velike pobjede Hajduka: 'Nemam što komentirati'