UFC 270: Murphy ipak izgubio, Hrvatska ima svog pobjednika, a nećete vjerovati tko je ušao u ring

U noći s 21. na 22. ožujka održan je UFC 270 u Londonu. Glavna borba večeri bio je dvoboj između Movsara Evloeva i Leronea Murphyja, u kojem je bolji bio ruski borac.

Iako je borba bila napeta i oba su borca imala svoje prilike, dva su suca borbu ocijenila 48-46 u korist Evoleva, dok je treći, uzimajući u obzir odbitak boda, dosudio neriješeno 47-47.

Osim borbe večeri, gledali smo i nastup Branda Peričića, koji je slavio protiv Louija Sutherlanda, pobjedu Iwa Baraniewskija protiv Austena Lanea te, između ostalog, pobjedu Lukea Rileyja, čiji je mentor Paddy Pimblett.

Bio je ovo još jedan zanimljiv UFC-ov događaj, koji je pratio i poznati glazbenik Noel Gallagher, koji je u jednom trenutku čak ušao u ring.

Cijelu galeriju pogledajte iznad.