UFC-ovog '50 centa' upucali u lice i ostavili da krvari na cesti: 'Ne bojim se ničeg'

Lerone Murphy je UFC-ov “50 Cent”, čovjek koji ide po naslov u perolakoj kategoriji ili će poginuti pokušavajući. A riječ poginuti njemu nije strana. Lerone Murphy umalo je poginuo. Britanski MMA borac s filmskom životnom pričom u subotu je na korak od najveće borbe u karijeri.

U glavnoj borbi UFC priredbe u londonskoj O2 areni suprotstavit će se neporaženom Movsaru Evloevu, a pobjednik bi trebao dobiti priliku napasti titulu u perolakoj kategoriji. Murphy (34) u nizu je od devet pobjeda i blizu je okršaja s prvakom Alexanderom Volkanovskim, no njegov put do vrha bio je sve samo ne uobičajen. Lerone Murphy ima niza od devet pobjeda i spektakularnog nokauta rotirajućim laktom protiv Aarona Pica prošlog kolovoza. No, vratimo se mi "ulici".

Dakle, Lerone Murphy je sretan što je uopće živ, a kamoli da predvodi priredbu u dvorani u North Greenwichu, nakon što je prije 13 godina tri puta upucan u lice ispred brijačnice.

“Čudo da sam to preživio”, kazao je Lerone Murphy u intervjuu za The Sun i nastavio:

“Osjećaj je kao da je sve simulacija, jednostavno mi ne djeluje stvarno. Ponekad se moram uštipnuti jer imam osjećaj kao da sanjam. Čudno je – razlika je kao dan i noć. Doslovno kao dan i noć. Kad se osvrnem deset godina unatrag, da mi je netko rekao: ‘Gdje ćeš biti za deset godina?’… Definitivno mu ne bih rekao ovdje gdje sam sad".

Murphy je još jednom prkosio smrti u svibnju 2022., kada ga je nepažljivi vozač oborio s bicikla, a on je ležao uz cestu i krvario. Nakon što je dvaput pobijedio smrt, Lerone Murphy jednako dobro udara i lijevom i desnom i tvrdi da ne postoji čovjek na svijetu kojeg se boji.

“Prošao sam sve i svašta”, govori Lerone Murphy...

“Najgore stvari u životu sam prošao, doživio, ma puno toga... Jedino što me može zaustaviti je smrt. U ovaj meč ulazim bez straha. Što mi možeš napraviti što mi se već nije dogodilo?”

Ruski “razarač” Evloev pokušat će svojim gušećim hrvanjem utišati bučnu publiku u O2 Areni i izboriti vlastitu dugo čekanu priliku za naslov. No, Murphy planira još jedan spektakularan završetak kako bi UFC-u bilo nemoguće uskratiti mu borbu za pojas.

Lerone Murphy je naglasio:

“Jedva čekam da dvorana bude puna. Izlazak pred publiku, velika borba. Puno je toga na kocki, ali idem po završetak meča. Želim da bude neupitno. Nema šanse da mi ne daju borbu za naslov nakon toga. Sigurno ne bih bio ovdje. Sigurno ne bih bio ovdje da nisam spreman za meč za naslov.”

POGLEDAJTE VIDEO: Vaso i Ilić briljirali u razgovoru s Vehmirom Džakmićem