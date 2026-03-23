Hrvati nikad nisu skuplje tankali: Pogledajte koliko smo gorivo plaćali prije šest godina

Eskalacija sukoba na Bliskom istoku i zatvaranje Hormuškog tijesnaca podignile su cijene energenata u Hrvatskoj. U našoj galeriji podsjetili smo se kako su se cijene goriva kretale od 2020. godine, u vrijeme covid krize i prije ulaska Hrvatske u Schengen i Eurozonu, pa sve do danas.

Računica je više nego jasna - Hrvati nikad nisu plaćali skuplje gorivo. Ono je u 2020. iznosilo jedva jedan euro po litri. Danas benzin plaćamo 1,50 eura po litri, a dizel 1,55. Od sutra vozače na pumpama čeka novi šok. I uz Vladine mjere dizel poskupljuje za 18 centi, a benzin za 12 centi po litri.

Premijer Andrej Plenković danas je na sjednici Vlade predstavio nove ograničene cijene goriva. Benzin, dizel i plavi dizel od ponoći ćemo plaćati ovoliko:

Eurosuper 95: 1,62 eura po litri (poskupljenje od 12 centi)

Eurodizel: 1,73 eura po litri (poskupljenje od 18 centi)

Plavi dizel: 1,19 eura po litri (poskupljenje od 30 centi)

