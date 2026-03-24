Svi ih već otpisali, a superračunalo tvrdi suprotno: Evo kako izgleda budućnost Igora Tudora

Unatoč sve većoj panici oko borbe za ostanak, Optino superračunalo i dalje vjeruje da će Tottenham izbjeći ispadanje. Težak poraz 3:0 dodatno je produbio krizu momčad Igora Tudora trenutačno je 17., s tek bodom više od West Hama u zoni ispadanja.

Tottenham je zadnji put pobijedio još krajem prosinca, a u posljednjih 13 kola nema slavlja. Pod Tudorom su u pet utakmica uzeli samo bod i izgubili šest od zadnjih sedam susreta.

Što kaže Opta?

Model predviđa da će Spursi ostati u ligi, ali samo za jedan bod. West Ham je glavni kandidat za ispadanje (57,48%), dok Tottenham ima 27,10% šanse za pad. Burnley i Wolves gotovo sigurno ispadaju.

Predviđeni poredak (donji dio):

14. Crystal Palace – 48 bodova

15. Leeds – 42

16. Nottingham Forest – 41

17. Tottenham – 38

Ispadaju:

18. West Ham – 37

19. Burnley – 26

20. Wolves – 25

Do kraja sezone Spursima ostaje sedam utakmica, a raspored uključuje teška gostovanja i nekoliko ključnih domaćih susreta. Pauza zbog reprezentacija mogla bi im pomoći da se konsolidiraju i vrate ozlijeđene igrače.

POGLEDAJTE VIDEO: Tudor: 'Igrači moraju odlučiti hoće li sjesti i plakati ili izaći i boriti se'