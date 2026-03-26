DRUGA ŠANSA

Bivši sportski direktor Dinama preuzima velikana iz susjedstva?

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

26.3.2026.
7:28
Prema izvorima iz susjedne Bosne i Hercegovine, bivši sportski direktor Dinama Marko Marić trebao bi preuzeti funkciju sportskog direktora tamošnjeg velikana Željezničara.

SportSport piše kako je "momčad s Grbavice ulaskom strateškog partnera Sanina Mirvića pokrenula promjene u cjelokupnoj klupskoj strukturi. Već neko vrijeme traže novog sportskog direktora, a među realnijim imenima spominje se i Marić".

Podsjećamo, Marićev mandat u Dinamu bio je polovično uspješan. U njegovom je mandatu u klub stigao Niko Galešić, ali i Marko Pjaca, Ronaël Pierre-Gabriel i Raúl Torrente.

Ovaj je trojac na početku izgledao kao puni pogodak, no financije, ozljede i druge stvari pokazale su se kao veliki problemi.

Tu je bilo i podosta promašaja, od kojih je najistaknutiji Sammy Mmaee.

Hoće li Marić zaista preuzeti Željezničar, tek treba vidjeti, ali ako se to dogodi, bit će to drugi sukob demokratske struje iz Dinama i braće Mamić, budući da Zoran ima veliku ulogu u Sarajevu.

