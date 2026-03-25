Dinamo ostao bez bitnog igrača: Moguće da ga neće biti do kraja sezone

Kako smo već pisali, iako je dobio poziv u reprezentaciju Alžira, Ismaël Bennacer ga je odbio kako bi se u potpunosti posvetio Dinamu i pronalasku forme uoči Svjetskog prvenstva.

No, to se pokazalo kao pogrešan potez jer se Bennacer ozlijedio na treningu Dinama. Prema navodima Germanijaka, Bennaceru je stradalo koljeno te je pitanje hoće li se i kada vratiti na teren u skorijem roku.

Budući da je u Dinamu na posudbi, ova nova ozljeda mogla bi značiti da je nastup protiv Lokomotive Bennaceru bio posljednji u Dinamovu dresu.

Podsjećamo, upravo protiv Lokomotive Bennacer se i vratio na teren nakon ozljede.

Bennacer je za Dinamo odigrao 13 utakmica u kojima je zabio 1 i namjestio dva pogotka.

