FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TEŽAK UDARAC /

Dinamo ostao bez bitnog igrača: Moguće da ga neće biti do kraja sezone

×
Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Nova ozljeda mogla bi značiti da mu je nastup protiv Lokomotive bio posljednji u Dinamovu dresu.

25.3.2026.
11:20
Sportski.net
VOYO logo
VOYO logo

Kako smo već pisali, iako je dobio poziv u reprezentaciju Alžira, Ismaël Bennacer ga je odbio kako bi se u potpunosti posvetio Dinamu i pronalasku forme uoči Svjetskog prvenstva.

No, to se pokazalo kao pogrešan potez jer se Bennacer ozlijedio na treningu Dinama. Prema navodima Germanijaka, Bennaceru je stradalo koljeno te je pitanje hoće li se i kada vratiti na teren u skorijem roku.

Budući da je u Dinamu na posudbi, ova nova ozljeda mogla bi značiti da je nastup protiv Lokomotive Bennaceru bio posljednji u Dinamovu dresu.

Podsjećamo, upravo protiv Lokomotive Bennacer se i vratio na teren nakon ozljede.

Bennacer je za Dinamo odigrao 13 utakmica u kojima je zabio 1 i namjestio dva pogotka.

DinamoIsmael Bennacer
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
