Dinamovac jednim potezom iznenadio sve: Pogledajte na što je napravio

Dinamov Alžirac Ismaël Bennacer nedavno se vratio na teren nakon ozljede. Protiv Lokomotive upisao je prve minute nakon dva mjeseca i sjajno iskoristio svojih 15 minuta na terenu.

Zabio je pogodak s distance, no on je poništen zbog zaleđa, a uz to je imao i nekoliko vrlo dobrih poteza. Ipak, pravo iznenađenje uslijedilo je nakon utakmice. Naime, Bennacer je dobio poziv u alžirsku reprezentaciju, za koju ima 56 nastupa, ali ga je odlučio odbiti.

Veznjak smatra kako mu je u ovom trenutku bolje ostati u Zagrebu kako bi se što bolje pripremio za završnicu sezone i ušao u pravu formu uoči nadolazećeg Svjetskog prvenstva, na kojem je Alžir u skupini J s Austrijom, Argentinom i Jordanom.

Izbornik Alžira Vladimir Petković prihvatio je tu odluku, pa će Bennacer tako propustiti utakmice protiv Gvatemale i Urugvaja.

Dodajmo i kako drugi Alžirac u Dinamovu dresu, Monsef Bakrar, nije dobio poziv za ove prijateljske susrete.

