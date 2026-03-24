JASAN CILJ /

Dinamovac jednim potezom iznenadio sve: Pogledajte na što je napravio

Dinamovac jednim potezom iznenadio sve: Pogledajte na što je napravio
Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Naime, Bennacer je dobio poziv u alžirsku reprezentaciju, za koju ima 56 nastupa, ali ga je odlučio odbiti

24.3.2026.
11:04
Sportski.net
Dinamov Alžirac Ismaël Bennacer nedavno se vratio na teren nakon ozljede. Protiv Lokomotive upisao je prve minute nakon dva mjeseca i sjajno iskoristio svojih 15 minuta na terenu.

Zabio je pogodak s distance, no on je poništen zbog zaleđa, a uz to je imao i nekoliko vrlo dobrih poteza. Ipak, pravo iznenađenje uslijedilo je nakon utakmice. Naime, Bennacer je dobio poziv u alžirsku reprezentaciju, za koju ima 56 nastupa, ali ga je odlučio odbiti.

Veznjak smatra kako mu je u ovom trenutku bolje ostati u Zagrebu kako bi se što bolje pripremio za završnicu sezone i ušao u pravu formu uoči nadolazećeg Svjetskog prvenstva, na kojem je Alžir u skupini J s Austrijom, Argentinom i Jordanom.

Izbornik Alžira Vladimir Petković prihvatio je tu odluku, pa će Bennacer tako propustiti utakmice protiv Gvatemale i Urugvaja.

Dodajmo i kako drugi Alžirac u Dinamovu dresu, Monsef Bakrar, nije dobio poziv za ove prijateljske susrete.

Ismael BennacerDinamoSvjetsko Prvenstvo 2026.AlžirVladimir Petkovic
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
