Iz Dalmacije do svjetskih pista: Radim s Kendall Jenner, Bellom Hadid i Naomi Campbell

S dvadeset i nešto godina, Hana Grizelj (25) ostvarila je ono o čemu mnoge djevojke sanjaju – ne samo karijeru modela, već i status prve manekenke jednog od najvećih svjetskih brendova.

Skromna, profesionalna i nevjerojatno prizemljena, u razgovoru nam otkriva kako je izgledao put do vrha modne scene, što je naučila uz dizajnere poput Armanija i Donatelle Versace, ali i kako, uz sve obveze, ostaje vjerna sebi, Solinu i starim prijateljstvima.

Sa 17 godina ste zakoračili u svijet modelinga. Što vas je privuklo toj industriji i kako je izgledao vaš prvi casting?

Postala sam model potpuno spontano i bez velikih očekivanja. U početku sam to doživljavala kao usputnu priliku koju sam odlučila iskoristiti. Prvi put sam u Milano stigla s idejom da odradim jednu reviju i zadovoljna se vratim kući. No, dogodilo se puno toga što nisam planirala, i modeling je postao moj život. Danas zaista volim svoj posao. Prvi casting pamtim kao simpatično i pomalo smiješno iskustvo – bila sam jako uplašena. Bio je to casting za Dolce & Gabbanu, i zvali su me čak četiri puta prije nego što sam dobila reviju.

Nosili ste revije za modne kuće kao što su Armani, Versace, Givenchy… Je li vas netko posebno impresionirao?

Više od samog brenda, meni je važna osoba i priča koja stoji iza njega. Posebno cijenim Giorgia Armanija – kao dizajnera i kao čovjeka. U svojoj devedesetoj godini i dalje je potpuno predan poslu. Uključuje se u svaki korak – od dizajna kolekcije do izbora modela, stylinga i konačnog izgleda revije. Radi s takvom pažnjom i prisutnošću, kao da mu je svaka revija prva.

Imali ste priliku raditi s Donatellom Versace. Kakva je ona izbliza i što vas je iznenadilo?

Donatella ostavlja snažan prvi dojam – zna što želi i vrlo je karizmatična. Posvećena je svom poslu, no iznenadilo me što mnoge stvari prepušta svom timu. Važno joj je da na pisti ima najveće zvijezde i da se o reviji priča danima. No, uz poznata imena, često je davala priliku i novim licima. Iznenadila me i njezina nedavna odluka da se povuče s mjesta glavne dizajnerice.

Koja vam je revija ostala u najljepšem sjećanju i zašto?

Armanijeva revija mi je najdraža jer je bila prva. Taj trenutak mi je dao vjeru da postoji mjesto za mene u modnoj industriji. Bila sam uzbuđena, ali bez treme. Ta revija mi je otvorila vrata prema svemu što je uslijedilo.

Koja revija ili dizajner bi za vas bio ostvarenje sna?

Već sam ostvarila jedan od svojih snova – reviju za Versace. Kad sam potpisala ekskluzivni ugovor s njima, bio je to najemotivniji trenutak u mojoj karijeri. To nije bila samo još jedna revija, već veliko priznanje. Znam koliko Versace znači u povijesti mode, i bilo mi je posebno biti dio toga. Nakon toga uslijedila su još dva ugovora i kampanja. Imam još jednu "reviju iz snova", ali čekam da se i ona ostvari.

Modeling često zahtijeva stroge režime. Jeste li ikad morali imati posebne prehrambene navike zbog revija?

Nemam striktne režime. Biram ono što mi odgovara. Naravno da postoje određena očekivanja, ali naučila sam filtrirati pritiske.

Kako održavate formu unatoč putovanjima i gustim rasporedima?

Stalno sam na putu, ali s vremenom sam naučila slušati svoje tijelo. Tražim ravnotežu – ne idem na dijete, ne držim se strogih pravila. Radije se fokusiram na vježbanje, hodanje, trčanje. Voda, san i istezanje su mi jako važni.

Modna industrija često se prikazuje kao glamurozna, ali zna imati i tamniju stranu. Jeste li se ikad susreli s neprikladnim situacijama?

Imala sam sreću da sam uvijek bila okružena profesionalnim ljudima i osjećala se sigurno i poštovano. Znam za predrasude o ovoj industriji, ali moje iskustvo je pozitivno. Vjerujem da je važno postaviti jasne granice i znati što želiš.

Kažu da je modeling blještav, ali nesiguran posao. Može li se od toga živjeti?

Može, ali sve ovisi na kojoj razini radiš. Puno se putuje, upoznaješ ljude, ali stalno se moraš iznova dokazivati. Nova lica dolaze brzo, a industrija lako zaboravlja. Nije to stabilan posao s fiksnim radnim vremenom, ali naučiš razmišljati unaprijed i biti svoj motivator. Meni je modeling otvorio mnoga vrata, privatno i poslovno.

Bili ste viceprvakinja Hrvatske u odbojci. Igrate li još? Nedostaje li vam sport?

Odbojka je moja prva ljubav i jako je utjecala na to tko sam danas. Ne igram više profesionalno, ali s ponosom se sjećam rezultata. I dalje često zaigram s prijateljima, a moj bivši klub redovito pratim.

Uspijevate li održavati privatne odnose uz sve obveze? Imate li dečka i kako se usklađujete?

Nije lako, ali kad su odnosi stabilni i iskreni, udaljenost nije prepreka. Obitelj, prijatelji i dečko mi daju puno podrške i razumijevanja. Kad sam doma, posvećujem im maksimalno vrijeme. Oni su moj oslonac i ravnoteža.

Jeste li upoznali neku poznatu osobu koja vam je ostala u posebnom sjećanju?

Nosila sam revije s poznatim modelima poput Gigi i Belle Hadid, Kendall Jenner, Naomi Campbell, Adriane Lime, Claudie Schiffer, Irine Shayk… Iznad svega me iznenadila njihova pristupačnost. Nekoliko puta sam radila i s Annom Wintour. No najviše poštujem Saru Burton iz modne kuće Givenchy. Iznimno je topla i ljubazna osoba, unatoč ogromnom uspjehu. Ona je dokaz da profesionalnost i ljudskost mogu ići zajedno.

Gdje ćete provesti godišnji odmor? Vraćate li se u Dalmaciju? Imate li omiljenu plažu?

Često se vraćam kući u Solin i trudim se barem dio ljeta provesti tamo. Koliko god putujem, Solin mi je dom. Tamo se osjećam opušteno, bez stresa. Teško mi je izdvojiti jednu plažu jer ih ima mnogo predivnih, ali volim skrovitija mjesta gdje nema puno ljudi.

Što biste poručili djevojkama koje sanjaju o karijeri modela, a dolaze iz manjih sredina?

Sve je moguće. Najvažnije je vjerovati u sebe. Nikad mi nije bilo važno što sam iz Hrvatske – njima nije važno odakle dolazite, već ispunjavate li njihove kriterije. Okružite se ljudima koji vjeruju u vas i ne uspoređujte se s drugima.

