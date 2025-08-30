Susjed otkrio tajne Petra Graše i njegove Hane: 'Pitamo se što jedu...'

Susjed poznatog glazbenog para Petra Graše (49) i Hane Huljić Grašo (34)otkrili su zanimljive detalje o njihovom životu u jednoj od najskupljih splitskih ulica.

"Hana i Petar tu žive, ali ih rijetko viđamo. Njega ponekad sretnemo s koferima, a nju znamo vidjeti kad prolazi i uvijek se ljubazno javi. Njezina majka Vjekoslava često dolazi pomagati oko djece. Petar je i ranije ovdje živio, dok je bio s Danijelom, ali moramo priznati da nam je Hana draža kao susjeda. Kuću je u potpunosti renovirao prije nego što su se vjenčali. Hana je jako posvećena djeci, a njih dvoje se očito trude živjeti povučeno jer ih nikad nismo vidjeli u lokalnim kafićima ni trgovinama. Pitamo se što li jedu", ispričala je susjeda za Kurir.rs.

Njihov dom nalazi se nedaleko od Starog Hajdukovog placa. Ističe se i mnoštvo drveća oko kuće koja ima dva kata i procjenjuje se da je veća od 200 kvadrata, dok cijena kvadrata u tom dijelu grada prelazi i 5.000 eura.

Grašo o roditeljstvu

Petar je nedavno otkrio koliko ga je roditeljstvo promijenilo. "Nedavno sam postao roditelj i trudim se djecu učiti pravim vrijednostima, da uvijek pomognu drugima. Naravno da nam fali sna, jer briga oko djece zahtijeva puno vremena, ali to je normalno i tako je svim roditeljima. Roditeljstvo je mene i suprugu promijenilo na svim razinama. To je velika i duboka tema" rekao je Grašo za Kurir.rs.

Dodao je da mu je najveća sreća kada ga dijete pred spavanje zagrli: "Tada shvatiš ljepotu života, jer više nisi odgovoran samo za sebe. Moje srce sada pripada djeci, to je dar od Boga i najveći poklon koji netko može dobiti".

Podsjetimo, Petar i Hana vjenčali su se 19. veljače 2022. godine u crkvi sv. Dominika u Splitu. Par ima dvoje djece: kći Alba (3) i sina Tonija koji se rodio u listopadu 2024. godine.

