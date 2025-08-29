Ella Dvornik uspjela je podmiriti dug u banci: 'Dno, užas, ne daj bože nikome...'

Samo dan nakon što se u medijima pojavila informacija da je njezina tvrtka Alterella završila u blokadi, influencerica Ella Dvornik (34) podmirila je dug i riješila problem s računom. Račun tvrtke sada je ponovno aktivan, a Ella se o svemu oglasila putem društvenih mreža.

Na Instagramu se našalila na vlastiti račun i otkrila točan iznos koji je uzrokovao blokadu.

"Ja bila blokirana za 300 eura brate, eto. Skandal državni. Ne znam kako će puk preživjeti ovu dramu... Dno, užas, ne daj bože nikome...", napisala je.

Odgovor je uputila jednoj pratiteljici koja je komentirala da “blokada nije strašna, jer u Hrvatskoj uvijek imaš familiju”.

Ella je podijelila i poruku koju je poslala osobi koju naziva Meštar – misterioznom muškarcu o kojem povremeno piše, ali nikad nije otkrila detalje odnosa.

"Baš sam razmišljala, bitno da me ti nisi blokirao... j*Finu", rekla je.

Iako je blokada na Alterella d.o.o. riješena, njen obrt Cruella, koji posluje od 2018. godine, još je uvijek u blokadi. Razlog nije poznat, a Ella ga nije spominjala u objavama.

Inače, Alterella je tvrtka registrirana za promidžbu, reklamu i propagandu, a osnovana je u travnju 2023. godine. U prvoj poslovnoj godini ostvarila je prihod od 64.000 eura, dok je 2024. zarada porasla na gotovo 100.000 eura. U istom razdoblju dobit je također narasla – s 12.400 na 14.700 eura, a zaposlenici se povećala plaća s 398 na 833 eura. Direktorica je Ella, dok se kao vlasnik vodi Sead Ajaz.

Ella je ranije bila suvlasnica i tvrtke Manijak sa svojim bivšim suprugom, no ta je firma izbrisana u listopadu 2024. godine. Iako je dugo poslovala pozitivno, posljednja godina završila je s dugom od gotovo 26.000 eura.

