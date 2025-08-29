Poznato kada i gdje će se održati komemoracija u čast Gabi Novak

Komemoracija posvećena hrvatskoj glazbenici Gabi Novak, održat će se u srijedu, 10. rujna 2025. godine, s početkom u 12 sati, u Maloj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu.

Zajedničku objavu o komemoraciji objavili su Croatia Records, Hrvatska glazbena unija i Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog, koji su tom prigodom pozvali sve kolege i prijatelje pjevačice da se još jednom u miru i zahvalnosti prisjete Gabi i njezinog ogromnog doprinosa domaćoj glazbi.

Gabi Novak preminula je 11. kolovoza u 90. godini, u zagrebačkoj bolnici. Teško je podnijela gubitak sina Matije Dedića, koji je preminuo 8. lipnja, a ubrzo nakon toga oboljela je od teške upale pluća. Njezino se zdravstveno stanje naglo pogoršalo i nažalost nije se uspjela oporaviti.

Rođena je 8. srpnja 1936. godine u Berlinu, djetinjstvo je provela na Hvaru, a kasnije i u Zagrebu, gdje je završila Školu primijenjene umjetnosti, smjer grafika. Prije nego što je zakoračila na glazbenu scenu, radila je kao crtačica u Studiju za crtani film Zagreb filma.

Pjevačku karijeru započela je krajem 1950-ih, a njezin specifičan, topao vokal vrlo brzo ju je izdvojio kao jednu od najvoljenijih glazbenih umjetnica. Tijekom više desetljeća karijere snimila je brojne albume, surađivala s nekim od najcjenjenijih skladatelja i izvođača, a njezine interpretacije danas se smatraju bezvremenskima.

Dobitnica je brojnih Porina, uključujući i onaj za životno djelo 2006. godine. Gabi je tijekom života bila udana za skladatelja Stipicu Kalogjeru, a nakon razvoda, ljubav svog života pronašla je u glazbeniku Arsenu Dediću, s kojim je bila u braku sve do njegove smrti 2015. godine.

