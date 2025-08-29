Taylor Swift i Travis Kelce prvi put viđeni zajedno u javnosti nakon zaruka

Samo nekoliko dana nakon što su objavili svoje zaruke, američka pjevačica Taylor Swift (35) i sportaš Travis Kelce (35) po prvi su put zajedno viđeni u javnosti. Par se pojavio na utakmici sveučilišnog nogometa u Kansas Cityju, gdje su pratili susret između Cincinnati Bearcatsa i Nebraska Cornhuskersa.

Kelce je bodrio svoj bivši sveučilišni tim Bearcats, a uz njih u loži su bili i njegov suigrač i prijatelj Patrick Mahomes sa suprugom Brittany, kao i Travisov brat Jason Kelce, koji je ujedno i njegov kolega iz podcasta.

Par je zaruke objavio 26. kolovoza putem Instagrama, a njihova veza traje već dvije godine. Priča o njihovoj vezi započela je u rujnu 2023., nakon utakmice Kansas City Chiefsa, gdje je Kelcejev tim pobijedio Chicago Bears. Tada su ih prvi put zajedno uočili, a ubrzo se saznalo da je Travis pokušao iznenaditi Taylor narukvicom s ugraviranim brojem telefona, no taj je plan tada propao.

Kelce je kasnije otkrio da su njih dvoje već komunicirali prije nego što su se službeno upoznali u New Yorku, a kažu da im je veza od tad jako brzo napredovala.

