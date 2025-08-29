Kći Željka Joksimovića proslavila je rođendan, dočekalo ju je i veliko iznenađenje od oca
Mina je nosila pripijenu crnu haljinu dubokog dekoltea
Mina Joksimović (30), kći srpskog pjevača Željka Joksimovića (53), trenutačno uživa na Mikonosu gdje je sinoć proslavila svoj rođendan.
Tijekom večeri na Instagram priči dijelila je detalje s proslave u restoranu, no pravi vrhunac dogodio se kada joj je otac priredio posebno iznenađenje.
Na stol joj je stigla čokoladna torta ukrašena prskalicom, a Mina nije skidala osmijeh s lica kad je ugledala očevo poklon.
“Najbolje iznenađenje od najboljeg tate,” napisala je sretna Mina na svom Instagram Storyju.
Za tu posebnu priliku odabrala je elegantnu tamnu haljinu uskog kroja s decentnim izrezom koja joj je savršeno pristajala, prenosi Telegraf.rs.
Podsjetimo, Željko je Minu dobio u braku sa psihologinjom Vesnom Joskimović, a nakon razvoda oženio je voditeljicu Jovanu Joksimović (44), s kojom ima još troje djece.
