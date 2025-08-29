'NAJBOLJI TATA' /

Kći Željka Joksimovića proslavila je rođendan, dočekalo ju je i veliko iznenađenje od oca

Mina je nosila pripijenu crnu haljinu dubokog dekoltea

29.8.2025.
19:10
Mina Joksimović (30), kći srpskog pjevača Željka Joksimovića (53), trenutačno uživa na Mikonosu gdje je sinoć proslavila svoj rođendan.

Tijekom večeri na Instagram priči dijelila je detalje s proslave u restoranu, no pravi vrhunac dogodio se kada joj je otac priredio posebno iznenađenje.

Na stol joj je stigla čokoladna torta ukrašena prskalicom, a Mina nije skidala osmijeh s lica kad je ugledala očevo poklon. 

“Najbolje iznenađenje od najboljeg tate,” napisala je sretna Mina na svom Instagram Storyju.

Za tu posebnu priliku odabrala je elegantnu tamnu haljinu uskog kroja s decentnim izrezom koja joj je savršeno pristajala, prenosi Telegraf.rs.

Podsjetimo, Željko je Minu dobio u braku sa psihologinjom  Vesnom Joskimović, a nakon razvoda oženio je voditeljicu Jovanu Joksimović (44), s kojom ima još troje djece.

