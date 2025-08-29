Kći Željka Joksimovića proslavila je rođendan, dočekalo ju je i veliko iznenađenje od oca

Mina Joksimović (30), kći srpskog pjevača Željka Joksimovića (53), trenutačno uživa na Mikonosu gdje je sinoć proslavila svoj rođendan.

Tijekom večeri na Instagram priči dijelila je detalje s proslave u restoranu, no pravi vrhunac dogodio se kada joj je otac priredio posebno iznenađenje.

Na stol joj je stigla čokoladna torta ukrašena prskalicom, a Mina nije skidala osmijeh s lica kad je ugledala očevo poklon.

“Najbolje iznenađenje od najboljeg tate,” napisala je sretna Mina na svom Instagram Storyju.

Foto: Instagram Screenshot

Za tu posebnu priliku odabrala je elegantnu tamnu haljinu uskog kroja s decentnim izrezom koja joj je savršeno pristajala, prenosi Telegraf.rs.

Podsjetimo, Željko je Minu dobio u braku sa psihologinjom Vesnom Joskimović, a nakon razvoda oženio je voditeljicu Jovanu Joksimović (44), s kojom ima još troje djece.

POGLEDAJTE VIDEO: Meteorolog Ribarić najavio pogoršanje vremena: 'Može biti tuče, olujnog vjetra, pijavica...'