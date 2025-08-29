Opjevala je obline pa osvanula na crvenom tepihu 28 kilograma lakša: 'Nitko nikad nije htio biti debeo'

Američka pjevačica Meghan Trainor (31), nakon društvenih mreža, pohvalila se svojom transformacijom i na crvenom tepihu. Pojavila se na premijeri filma The Paper u Los Angelesu u odvažnoj kombinaciji koja je istaknula njen novi izgled. Nosila je dekoltirani crni bodi i bijele kratke hlačice.

Pridružio joj se i suprug Daryl Sabara (33), s kojim je izmijenila nježnosti dok su zajedno pozirali fotografima.

Prije same premijere, Meghan, koja sa suprugom ima sinove Rileyja (4) i Barryja (1), obožavateljima je otkrila djelić priprema. Podijelila je video svoje trenerice Belle Maher u kojem trenira s utezima.

Također, Trainor je otkrila da je smršavjela gotovo 28 kilograma nakon rođenja svog drugog sina Barryja u srpnju 2023. godine. U nedavnom intervjuu za emisiju Today, progovorila je o svom putu. "Osjećam se bolje nego ikad", izjavila je. "Žrtvovala sam puno i naporno sam radila. Isplatilo se i osjećam se nevjerojatno", dodala je pjevačica.

"Željela sam biti najzdravija, najjača verzija sebe za svoju djecu i za samu sebe", napisala je na Instagramu u ožujku. "Radila sam s nutricionisticom, napravila velike promjene u načinu života, počela vježbati s trenerom, i da, koristila sam znanost i drugu podršku da mi pomognu nakon druge trudnoće. I tako mi je drago što jesam, jer se osjećam sjajno", rekla je.

Istog je mjeseca otkrila da je, osim gubitka kilograma, ostvarila još jednu želju.

"Napravila sam grudi iz snova i predivne su. Izgledam tako dobro gola", rekla je. "Rodila sam dvije bebe, sve sam ispumpala iz sebe i onda sam izgubila puno kilograma, a moje grudi su izgledale kao da nisu grudi. Zato sam obećala sama sebi da ću napraviti nove", kaže.

A čini se da je i publika oduševljena njenom transformacijom. "Evo, ispostavilo se da zapravo nitko nikad nije htio biti debel", napisao je jedan tviteraš uz fotografije Meghan Trainor.

