Selena Gomez pokazala kako je provela svoju djevojačku zabavu i otkrila svoje novo prezime
Njen buduću suprug uživao je u svojoj momačkoj večeri u Las Vegasu
Američka pjevačica Selena Gomez (33) odlučila je reći zbogom solo životu na glamurozan način – s najbližim prijateljicama otputovala je u Cabo San Lucas, gdje je danima slavila svoju skorašnju udaju za producenta Bennyja Blanca (37).
Gomez je obilježila svoju djevojačku zabavu uz jahtu, sunce i bijele haljine te je otkrila kako će joj prezime uskoro biti Levin.
Na društvenim mrežama podijelila je niz fotografija i videa s luksuznog vikenda u Meksiku – od bijelog bikinija do mini haljina s bridal motivima, poziranja s prtljagom, šampanjca na jahti, večere pod svijećama na plaži i naravno trenutka kada ih je dočekao mariachi bend.
Jedan balon posebno je privukao pozornost jer je otkrio natpis "Mrs. Levin", potvrđujući da će Selena nakon vjenčanja uzeti Bennyjevo prezime.
Dok su njezine prijateljice slavile uz more, njen buduću suprug Benny Blanco uživao je u svojoj momačkoj večeri u Las Vegasu. Na Instagram priči podijelio je trenutke sa zabave s prijateljima, a uz panoramski pogled na Vegas i stol pun delicija, kratko je poručio: "Nikada neću zaboraviti ovaj vikend".
Podsjetimo, Selena i Benny svoju vezu potvrdili su krajem 2023. godine.
