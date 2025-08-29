Selena Gomez pokazala kako je provela svoju djevojačku zabavu i otkrila svoje novo prezime

Američka pjevačica Selena Gomez (33) odlučila je reći zbogom solo životu na glamurozan način – s najbližim prijateljicama otputovala je u Cabo San Lucas, gdje je danima slavila svoju skorašnju udaju za producenta Bennyja Blanca (37).

Gomez je obilježila svoju djevojačku zabavu uz jahtu, sunce i bijele haljine te je otkrila kako će joj prezime uskoro biti Levin.

Na društvenim mrežama podijelila je niz fotografija i videa s luksuznog vikenda u Meksiku – od bijelog bikinija do mini haljina s bridal motivima, poziranja s prtljagom, šampanjca na jahti, večere pod svijećama na plaži i naravno trenutka kada ih je dočekao mariachi bend.

Jedan balon posebno je privukao pozornost jer je otkrio natpis "Mrs. Levin", potvrđujući da će Selena nakon vjenčanja uzeti Bennyjevo prezime.

Foto: Profimedia

Dok su njezine prijateljice slavile uz more, njen buduću suprug Benny Blanco uživao je u svojoj momačkoj večeri u Las Vegasu. Na Instagram priči podijelio je trenutke sa zabave s prijateljima, a uz panoramski pogled na Vegas i stol pun delicija, kratko je poručio: "Nikada neću zaboraviti ovaj vikend".

Podsjetimo, Selena i Benny svoju vezu potvrdili su krajem 2023. godine.

