Sjećate li se Ljubice Jović? Nekada je za njom uzdisala cijela Jugoslavija, a ovako živi danas

Nekad jedna od najupečatljivijih glumica bivše Jugoslavije, Ljubica Jović (89), danas, daleko od svjetla reflektora i televizijskih kamera, živi mirnim životom u Švicarskoj – ali publika je nije zaboravila.

Iako se godinama ne pojavljuje često u medijima, Ljubičino ime i dalje budi emocije i nostalgiju kod generacija koje su je gledale kako dominira malim ekranima. Glumačku karijeru započela je još krajem 1950-ih, a proslavila se ulogama u popularnim TV serijama i filmovima, uključujući Fiškal, Gorčina u grlu, Ponos Ratkajevih i druge.

No, unatoč uspjehu na televiziji, Ljubica je kazalište uvijek stavljala na prvo mjesto. Uvijek je isticala da joj je neposredan kontakt s publikom donosio neusporedivu umjetničku slobodu i ispunjenje.

Za razliku od mnogih kolegica koje su u to vrijeme tražile uzore među svjetskim divama poput Brigitte Bardot (90) ili Sophije Loren (90), Ljubica se nije željela uspoređivati s nikim. U ranijim intervjuima otvoreno je govorila kako nije htjela imati uzore, već izgraditi vlastiti glumački izraz i ostati dosljedna sebi.

Privatni život slavne glumice bio je jednako zanimljiv, ali diskretan. Prvu ljubavnu priču ispisala je tijekom studentskih dana kada se udala za poznatog novinara Sašu Zalepugina. Taj brak nije potrajao, kao ni njezin drugi brak s glazbenikom, o kojem rijetko govori. Treći put se udala tek u kasnijim godinama života, i to za Fedora Capeka, prijatelja iz mladosti. Danas zajedno žive u blizini Züricha, daleko od javnosti.

“Nemam vlastitu djecu, ali Fedor ima unučicu – i obožavam tu bakinu ulogu,” izjavila je skromno u razgovoru za 24sata.

