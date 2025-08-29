Andrea Šušnjara objavila intrigantnu fotografiju s plaže: 'Mobitel me sam slikao'

Hrvatska pjevačica Andrea Šušnjara (38) ovo ljeto provodi na otoku Viru, no za razliku od većine, na društvenim mrežama gotovo uopće ne objavljuje fotografije s plaže. Umjesto savršeno ispoziranih kadrova, pjevačica je objavila jednu spontanu fotografiju uz duhovit komentar. "Toliko se malo slikavam da me mobitel sam slikao", napisala je.

Foto: Instagram Screenshot

Na toj Instagram priči može se vidjeti kako je slikana iz profila te kako nosi crnu traku za kosu s uzorkom slova D i crni kupaći kostim.

Nakon što je prošle godine napustila grupu Magazin i započela solo karijeru, Andrea se povukla iz medijske svakodnevice i posvetila se jednostavnijem, autentičnijem načinu života. Osim glazbe, velik dio svog vremena posvećuje humanitarnom radu – volontira u domu za nezbrinutu djecu i aktivno pomaže napuštenim životinjama.

Očito je kako je pjevačica odlučila ljeto iskoristiti za odmor u svom ritmu i bez pritiska.

POGLEDAJTE VIDEO: Frontalni poremećaj premješta se preko naših krajeva, evo kakvo nas vrijeme očekuje za vikend