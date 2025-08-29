Andrea Šušnjara objavila intrigantnu fotografiju s plaže: 'Mobitel me sam slikao'
Nosila je crni kupaći kostim i traku za kosu
Hrvatska pjevačica Andrea Šušnjara (38) ovo ljeto provodi na otoku Viru, no za razliku od većine, na društvenim mrežama gotovo uopće ne objavljuje fotografije s plaže. Umjesto savršeno ispoziranih kadrova, pjevačica je objavila jednu spontanu fotografiju uz duhovit komentar. "Toliko se malo slikavam da me mobitel sam slikao", napisala je.
Na toj Instagram priči može se vidjeti kako je slikana iz profila te kako nosi crnu traku za kosu s uzorkom slova D i crni kupaći kostim.
Nakon što je prošle godine napustila grupu Magazin i započela solo karijeru, Andrea se povukla iz medijske svakodnevice i posvetila se jednostavnijem, autentičnijem načinu života. Osim glazbe, velik dio svog vremena posvećuje humanitarnom radu – volontira u domu za nezbrinutu djecu i aktivno pomaže napuštenim životinjama.
Očito je kako je pjevačica odlučila ljeto iskoristiti za odmor u svom ritmu i bez pritiska.
