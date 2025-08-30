Zdravko Čolić 'odriješio kesu': Kćerima poklonio stan u Beogradu, cijena? Astronomska

Pjevač Zdravko Čolić (74) ima dvije kćeri Unu (23) i Laru (19), kojima se trudi priuštiti sve što požele a sada im je prema pisanju medija kupio i stan vrijedan 350.000 eura. Ova vrijedna nekretnina nalazi se u elitnom dijelu Beograda.

"Čuli smo da je Čola kupio kćerima stan. Lijepo se otvorio, tako i treba. Viđamo ih često u trgovačkim centrima, ali i u poznatim restoranima koji se nalaze nedaleko od nekretnine", rekao je izvor za Kurir.rs.

'I ja bih bio razmažen na njihovom mjestu'

U nedavnom razgovoru u srpskoj emisiji, Čolić je progovorio o svojim kćerima i roditeljstvu: "Nisam ja previše discipliniran, ali jesam kad treba. To stalno govorim svojoj djeci, znaš... Imam dvije kćeri koje su razmažene. Normalno. Pa i ja bih bio razmažen da sam na njihovom mjestu. Ipak, očekivao bih od njih nešto više, znaš, ali..."

Foto: Instagram/Screenshot

Luksuzni odmor u Hrvatskoj za 45 000 eura

Zdravko nedavno nije štedio ni na obiteljskom odmoru u Hrvatskoj. Želio je svom zetu, Uninom deset godina starijem dečku, osigurati potpuni ugođaj, pa je odabrao hotel s pet zvjezdica, gdje noćenje košta gotovo 400 eura. No to nije sve. Njegove nasljednice su navikle na luksuz – jedu samo najskuplju hranu, posjećuju privatne plaže i koriste sve tretmane koje hotel nudi. Za to je pjevač, prema pisanju medija, dodatno izdvojio oko 15.000 eura.

