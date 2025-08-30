Gordon Ramsay šokirao fanove: Operirali mu karcinom kože, otkrio stanje nakon zahvata

Slavni chef Gordon Ramsay (58) otkrio je na Instagramu da je prošao operaciju uklanjanja bazalnocelularnog karcinoma, najčešćeg oblika raka kože.

Na Instagramu je podijelio dvije fotografije – jednu s flasterom, a drugu sa šavovima i objasnio kroz što je prošao. "Zahvalan sam na nevjerojatnom timu u The Skin Associates i njihovom brzom reaktivnom radu na uklanjanju ovog karcinoma bazalnih stanica, hvala vam! Molim vas, ne zaboravite kremu za sunčanje ovaj vikend. Obećavam vam da nije lifting lica. Trebao bih povrat novca...", napisao je Ramsay.

Njegovi obožavatelji i prijatelji odmah su ga zasuli porukama podrške: "Tako je važno dijeliti ovakve stvari, stavite šešir, kremu za sunčanje i potražite hlad, sretan oporavak, bravo nevjerojatnim ljudima u zdravstvu koji rade nevjerojatan posao poput ovog", "Bravo što ste obavili pregled kože! To je nešto za što bismo svi trebali čekati u redu", poručili su mu pratitelji.

Što je bazalnocelularni karcinom?

Bazalnocelularni karcinom, poznat i kao bazaliom, najčešći je oblik raka kože i jedan od najčešćih tumora kod osoba svijetle puti. Raste sporo i rijetko metastazira (širi se po tijelu), ali može biti agresivan lokalno – osobito ako se ne liječi. Najčešće se pojavljuje na dijelovima kože koji su dugo bili izloženi suncu, poput lica, vrata i ušiju. Iako rijetko ugrožava život, ako se ne liječi može uzrokovati ozbiljna oštećenja kože i tkiva, a osobito može ostaviti posljedice na licu. Dijagnoza se potvrđuje biopsijom i patohistološkom analizom.

