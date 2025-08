David Beckham ikoničnu frizuru bacio u vjetar: Sada je ćelav, pogledajte kako izgleda

Bivši engleski nogometaš David Beckham (50) nedavno je iznenadio obožavatelje na Instagramu objavom u kojoj je priznao da je doživio malu nezgodu tijekom šišanja. Naime, dok je koristio mašinicu za šišanje, ošišao je previše na jednom dijelu glave, što je izazvalo neočekivanu promjenu u njegovom izgledu. Mnogi obožavatelji otkrili su mu jednostavno rješenje njegova problema, odnosno da bi bilo najbolje da se ošiša na ćelavo.

S druge strane, Beckham je u svojoj objavi otkrio da je supruga Victoria (51) nezadovoljna njegovim novim imidžem, istaknuvši da mu je rekla da izgleda grozno, a prema najnovijim fotografijama, čini se kako je odlučio poslušati svije vjerne obožavatelje.

Nakon nezgode, David Beckham se ošišao na ćelavo, a fotografije s obiteljske jahte na kojoj je snimljen u južnoj Francuskoj, jasno pokazuju njegov novi stil.

Uz njega su ondje bili i sin Romeo koji se sunčao na palubi te supruga Victorija, dok je među gostima bio i poznati kuhar Gordon Ramsay (58) sa suprugom.

