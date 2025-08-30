Rijetko ju imamo prilike vidjeti: Valentina Walme pokazala majku, imala poseban povod

Zagrebačka plesačica i koreografkinja Valentina Walme (34) oduševila je svoje pratitelje na društvenim mrežama emotivnom objavom povodom rođendana važnog člana obitelji.

Naime, na Instagramu je podijelila fotografiju s majkom. "Sretan rođendan mama", napisala je. Objava je ubrzo prikupila brojne pozitivne komentare, a brojni fanovi su istaknuli da plesačica dosta podsjeća na svoju majku.

Podsjetimo, Valentina je nedavno proslavila svoj 34.-ti rođendan, a tom prilikom pozirala je s tortom te otkrila da u pitanju poseban trenutak jer ovoga puta slavi u dvoje.

Ona i glumac Marko Petrić (38), zvijezda serije Sjene prošlosti vjenčali su se u rujnu 2023., a uskoro će postati roditelji. Njihova ljubavna priča traje već nekoliko godina, a Marko je svojedobno otkrio da je svoju izabranicu osvojio – smislom za humor. Romantična prosidba dogodila se 2022. u Splitu.

