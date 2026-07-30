Detalji napada na gradonačelnika Visa: Udario ga šakom u glavu i kacigom po tijelu

Muškarac (35) koji je u srijedu ujutro fizički napao gradonačelnika Visa Hrvoja Mratinića tijekom četvrtka će uz kaznene prijave za tešku tjelesnu ozljedu u pokušaju, prijetnju i oštećenje tuđe stvari biti priveden pritvorskom nadzorniku, doznaje se u policiji.

U policiji su kazali da su dovršili kriminalističko istraživanje nad 35-godišnjakom za kojeg je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je 29. srpnja u 7.45 sati u Visu ispred zgrade koja se nalazi na adresi Trg 30. svibnja 1992. godine, napao 49-godišnjeg muškarca koji je u tom trenutku dolazio na radno mjesto.

"Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 35-godišnjak oštećenog udario šakom u glavu, udario ga kacigom po tijelu, uputio mu prijetnje i oštetio bicikl. Oštećenom je pružena liječnička pomoć i utvrđeno je da je lakše ozlijeđen", kažu u policiji.

Dodaju da je kriminalističkim istraživanjem utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je 35-godišnjak počinio tri kaznena djela i to tešku tjelesnu ozljedu u pokušaju, prijetnju i oštećenje tuđe stvari.

Brat vlasnice lokalnog kafića

Osumnjičeni muškarac (35) brat je vlasnice lokalnog kafića kojoj je po gradskom rješenju smanjen obim terase na javnom prostoru.

Vlasnica je, kako se doznaje, za takvo rješenje doznala prije pet dana, a njen brat je nasilno reagirao u srijedu kad je spazio Mratinića koji je biciklom stigao na posao. Navodno ga je sačekao ispred zgrade i zadao mu nekoliko udaraca rukom i kacigom te mu uništio bicikl.

Mratinić je dužnost gradonačelnika preuzeo u svibnju 2025. kada je, kao nezavisni kandidat, na izborima pobijedio HDZ-ovog Ivu Radicu koji je na vlasti bio 16 godina.