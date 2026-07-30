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DRAMA NA VIRU /

Uhićeni ljudi koji su napali novinara i snimatelja: Policija objavila o kome je riječ

Uhićeni ljudi koji su napali novinara i snimatelja: Policija objavila o kome je riječ
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Foto: ilustracija: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Policija je osumnjičenike uhitila istog dana u suradnji s ličko-senjskom policijom, a u srijedu su predani pritvorskom nadzorniku zadarske policije

30.7.2026.
8:05
danas.hr
ilustracija: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Zadarska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad dvojicom Slovaka (64 i 20) koje se sumnjiči da su u utorak počinili kazneno djelo "Prisile prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi".

Osumnjičeni su da su oko 10.30 sati na ulici u Viru verbalno i fizički napali novinara (30) te snimatelja (40) koji su snimali televizijski prilog.

Snimatelj je tom prilikom zadobio lakše ozljede.

Uhićeni i kazneno prijavljeni 

Policija je osumnjičenike uhitila istog dana u suradnji s ličko-senjskom policijom, a u srijedu su predani pritvorskom nadzorniku zadarske policije. 

Kaznena prijava zbog kaznenog djela "Prisila prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi" dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru.

"U navedenom slučaju postupano je sukladno Protokolu o postupanju policije prilikom saznanja o kaznenom djelu počinjenom na štetu novinara i drugih medijskih djelatnika u obavljanju radnih zadaća, koji je Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske potpisalo s Hrvatskim novinarskim društvom i Sindikatom novinara Hrvatske", navodi policija. 

VirNapadNovinar
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