Uhićeni ljudi koji su napali novinara i snimatelja: Policija objavila o kome je riječ

Zadarska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad dvojicom Slovaka (64 i 20) koje se sumnjiči da su u utorak počinili kazneno djelo "Prisile prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi".

Osumnjičeni su da su oko 10.30 sati na ulici u Viru verbalno i fizički napali novinara (30) te snimatelja (40) koji su snimali televizijski prilog.

Snimatelj je tom prilikom zadobio lakše ozljede.

Uhićeni i kazneno prijavljeni

Policija je osumnjičenike uhitila istog dana u suradnji s ličko-senjskom policijom, a u srijedu su predani pritvorskom nadzorniku zadarske policije.

Kaznena prijava zbog kaznenog djela "Prisila prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa ili u javnoj službi" dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Zadru.

"U navedenom slučaju postupano je sukladno Protokolu o postupanju policije prilikom saznanja o kaznenom djelu počinjenom na štetu novinara i drugih medijskih djelatnika u obavljanju radnih zadaća, koji je Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske potpisalo s Hrvatskim novinarskim društvom i Sindikatom novinara Hrvatske", navodi policija.