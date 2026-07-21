Razina mora skočila više od metra u par minuta! Stižu nevjerojatne snimke s hrvatskog otoka
Na otvorenom moru srednjeg Jadrana mogući su udari zapadnog vjetra i do 140 kilometara na sat, što predstavlja veliku opasnost za sve na moru
Iako se za splitsku regiju najavljivalo jače nevrijeme i izdan je crveni meteoalarm, u samom Splitu zasad nema prizora kakvi stižu s otoka. Najdramatičnije je trenutačno na Hvaru i Korčuli, gdje se more u vrlo kratkom vremenu naglo podizalo i povlačilo, a na otvorenom moru srednjeg Jadrana razvila se i snažna superćelijska oluja.
More preplavilo rivu na Hvaru
U Starom Gradu na Hvaru more se naglo podiglo i preplavilo šetnicu. Čitatelji su poslali snimke na kojima se vidi kako je more u samo nekoliko minuta preuzelo dio kopna.
"Razina mora podignula se u svega nekoliko minuta za više od 1,5 metra. Na cesti uz gradsku rivu u sekundi je bilo više od 30 centimetara mora. Prethodilo je više manjih podizanja i spuštanja mora", rekao je čitatelj za 24sata.
Hvar pripada splitskoj regiji, za koju je DHMZ za utorak poslijepodne izdao najviši, crveni meteoalarm zbog grmljavinskog nevremena.
Plima i oseka u nekoliko minuta na Korčuli
Slični prizori stižu i s Korčule, gdje čitatelji javljaju da je razina mora naglo porasla, a zatim se brzo povukla.
Za dubrovačko-neretvansku regiju, kojoj pripada Korčula, izdan je narančasti meteoalarm zbog grmljavinskog nevremena.
Superćelijska oluja ide prema Dalmaciji
Područje od Visa prema jugu Italije zahvatio je izražen superćelijski oblak. Oluja se postupno pomiče prema istoku, zbog čega se tijekom večeri u srednjoj i južnoj Dalmaciji očekuju lokalno jača grmljavinska nevremena, prenosi Jutarnji list.
Na otvorenom moru srednjeg Jadrana mogući su udari zapadnog vjetra i do 140 kilometara na sat, što predstavlja veliku opasnost za sve na moru. Nevrijeme bi moglo zahvatiti i obalu, no ondje se očekuje nešto blaži intenzitet, uz olujne udare koji lokalno mogu prelaziti 100 kilometara na sat.