Razina mora skočila više od metra u par minuta! Stižu nevjerojatne snimke s hrvatskog otoka

Iako se za splitsku regiju najavljivalo jače nevrijeme i izdan je crveni meteoalarm, u samom Splitu zasad nema prizora kakvi stižu s otoka. Najdramatičnije je trenutačno na Hvaru i Korčuli, gdje se more u vrlo kratkom vremenu naglo podizalo i povlačilo, a na otvorenom moru srednjeg Jadrana razvila se i snažna superćelijska oluja.

More preplavilo rivu na Hvaru

U Starom Gradu na Hvaru more se naglo podiglo i preplavilo šetnicu. Čitatelji su poslali snimke na kojima se vidi kako je more u samo nekoliko minuta preuzelo dio kopna.

"Razina mora podignula se u svega nekoliko minuta za više od 1,5 metra. Na cesti uz gradsku rivu u sekundi je bilo više od 30 centimetara mora. Prethodilo je više manjih podizanja i spuštanja mora", rekao je čitatelj za 24sata.

Hvar pripada splitskoj regiji, za koju je DHMZ za utorak poslijepodne izdao najviši, crveni meteoalarm zbog grmljavinskog nevremena.

Plima i oseka u nekoliko minuta na Korčuli

Slični prizori stižu i s Korčule, gdje čitatelji javljaju da je razina mora naglo porasla, a zatim se brzo povukla.

Za dubrovačko-neretvansku regiju, kojoj pripada Korčula, izdan je narančasti meteoalarm zbog grmljavinskog nevremena.

Foto: dhmz

Superćelijska oluja ide prema Dalmaciji

Područje od Visa prema jugu Italije zahvatio je izražen superćelijski oblak. Oluja se postupno pomiče prema istoku, zbog čega se tijekom večeri u srednjoj i južnoj Dalmaciji očekuju lokalno jača grmljavinska nevremena, prenosi Jutarnji list.

Foto: Zoom Earth

Na otvorenom moru srednjeg Jadrana mogući su udari zapadnog vjetra i do 140 kilometara na sat, što predstavlja veliku opasnost za sve na moru. Nevrijeme bi moglo zahvatiti i obalu, no ondje se očekuje nešto blaži intenzitet, uz olujne udare koji lokalno mogu prelaziti 100 kilometara na sat.