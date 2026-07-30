Vlasnici pasa ljeti rade opasnu grešku: 'Rješenje je nevjerojatno jednostavno'

S dolaskom visokih temperatura, vlasnici pasa s pravom se usredotočuju na zaštitu ljubimaca od vrućine, tražeći hlad i izbjegavajući šetnje po najjačem suncu. No, stručnjaci upozoravaju na jedan od "najpodcjenjenijih rizika" tijekom ljeta, opasnost koja se često zanemaruje, a ključna je za zdravlje naših četveronožnih prijatelja. Mnogi psi, naime, ne piju dovoljno vode, što ih dovodi u opasnost od dehidracije.

Stručnjakinja za prehranu kućnih ljubimaca Lisa Hannaby-Aird iz tvrtke Forthglade upozorila je vlasnike da njihovi krzneni prijatelji ne piju dovoljno i da su "izloženi riziku od dehidracije". Voda je ključna za brojne vitalne funkcije u tijelu psa, uključujući regulaciju tjelesne temperature, probavu i apsorpciju hranjivih tvari te izbacivanje toksina iz organizma.

Koliko je vode psu zaista potrebno?

Opće je pravilo da bi pas trebao dnevno unositi između 44 i 66 mililitara vode po kilogramu tjelesne težine. Lisa Hannaby-Aird to potvrđuje: "Psima je potrebno oko 50 ml vode po kilogramu tjelesne težine dnevno, ali po vrućem vremenu ta se količina može značajno povećati."

Ako niste sigurni pije li vaš pas dovoljno, postoji nekoliko očitih znakova dehidracije na koje trebate obratiti pažnju. Najčešći simptomi uključuju ljepljive ili suhe desni, tamniju boju urina, opću letargiju i smanjenu elastičnost kože. Elastičnost možete jednostavno provjeriti tako da nježno povučete kožu na vratu ili leđima psa; ako se ne vrati odmah na mjesto, to je znak da mu nedostaje tekućine.

Blaga dehidracija često se može riješiti premještanjem psa u hladniji prostor i osiguravanjem svježe vode za piće. Međutim, ako primijetite upornu bezvoljnost, odbijanje pijenja ili otežano disanje, to su znakovi teške dehidracije ili toplinskog udara koji zahtijevaju hitnu veterinarsku pomoć.

Kako 'prevariti' psa da pije više vode

Srećom, postoji nekoliko jednostavnih i kreativnih načina kako potaknuti psa da unese više tekućine. Lisa preporučuje da pijenje vode učinite privlačnijim isprobavanjem takozvanog "hvatanja poslastica iz vode". U zdjelicu s vodom dodajte poslastice sigurne za pse, poput kriški voća, što će ih potaknuti da piju dok pokušavaju doći do slasnih zalogaja.

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Voće poput jagoda, jabuka, banana, bobičastog voća, dinje i naranči sigurno je za pse. Možete dodati i povrće poput batata, mahuna, mrkve, bundeve, krastavaca ili brokule. Osim što će piti više, ova aktivnost pruža i dodatnu mentalnu stimulaciju. Ipak, važno je da psa uvijek nadzirete kako bi se smanjio rizik od gušenja.

Važnost zdjelice i moderni pristupi

Ponekad rješenje leži u samoj zdjelici i načinu na koji se voda nudi. Pobrinite se da su zdjelice uvijek na lako dostupnim mjestima, posebno za starije pse kojima može biti ugodnije piti iz blago povišene posude.

"Zdjelice s vodom mogu se ostaviti vani, ali trebale bi biti u hladu te se redovito prazniti, čistiti i ponovno puniti", podijelila je Lisa. "Topla, stajaća voda može potaknuti rast bakterija i obeshrabriti pse da piju."

Drugi jednostavni savjeti za hidrataciju i hlađenje pasa uključuju dodavanje vode ili juhe od kostiju izravno u obroke. Juhu od kostiju možete čak i zamrznuti u kalupima za led kako biste dobili osvježavajuće poslastice. Igračke koje se mogu puniti također su odličan alat. Napunite ih mješavinom vode ili juhe s niskim udjelom natrija, nekoliko komadića suhe hrane ili poslastica te žlicom mokre hrane ili zgnječene banane, a zatim zamrznite za savršen ljetni zalogaj.

Sve su popularnije i fontane za vodu koje osiguravaju stalan protok svježe i filtrirane vode, što instinktivno privlači pse. Na tržištu postoje i elektrolitski napitci u prahu koji nadoknađuju izgubljene minerale nakon pojačane aktivnosti ili u slučaju probavnih smetnji.

Ljeto je vrijeme za uživanje, a uz malo dodatne pažnje i nekoliko jednostavnih trikova, možete osigurati da vaš najbolji prijatelj ostane siguran, zdrav i sretan tijekom cijele sezone.

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