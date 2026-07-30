Gdje je nestao Zlatko Dalić? Bivši izbornik prvi put viđen nakon odlaska s klupe Hrvatske

Prošlo je mjesec dana otkako je Zlatko Dalić završio svoju eru na klupi hrvatske nogometne reprezentacije. Nakon godina velikih uspjeha i povijesnih rezultata, hrvatski stručnjak odlučio je napustiti mjesto izbornika nakon Svjetskog prvenstva 2026. godine i ispadanja od Portugala.

Dalić se nakon odlaska iz reprezentacije povukao iz javnosti, baš kao što je i najavio. Odlučio je uzeti vrijeme za sebe, odmaknuti se od nogometa i nakon dugog razdoblja punog obveza konačno se odmoriti.

Sada su se pojavile i prve fotografije bivšeg izbornika nakon odlaska s klupe Vatrenih. Dalić ovih dana boravi u Veloj Luci, gdje se održava manifestacija "Trag u beskraju", posvećena legendarnom Oliveru Dragojeviću. Upravo je to ujedno i njegovo prvo javno pojavljivanje nakon završetka reprezentativne priče.

Na društvenim mrežama objavljene su fotografije iz jednog restorana u Veloj Luci, na kojima Dalić pozira u opuštenom ljetnom izdanju u društvu glazbenika Jure Brkljače, Ivice Sikirića Iće i Dine Petrića.

Dobro raspoloženo društvo uživalo je u zajedničkom druženju uoči manifestacije koja svake godine okuplja Oliverove prijatelje, kolege i brojne obožavatelje njegova lika i djela.

Nakon što je početkom mjeseca zaključio jedno od najvažnijih poglavlja svoje karijere, Zlatko Dalić sada uživa u mirnijem razdoblju, daleko od pritiska reprezentativnog nogometa.