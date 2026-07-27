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KLUB KOJI RASTE /

Sesvete imaju novoga trenera: Stigao je bivši strateg Zagreba

Sesvete imaju novoga trenera: Stigao je bivši strateg Zagreba
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Sesvete su prošle sezone završile kao drugoplasirana momčad hrvatske Premijer lige

27.7.2026.
14:33
Sportski.net
Igor Kralj/PIXSELL
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MRK Sesvete Triglav Osiguranje imaju novog trenera. U Sesvetama je glavni menadžer Igor Vori koji je prošle sezone bio i trener, a ove sezone će tu funkciju obnašati Andrija Nikolić, bivši trener Zagreba.

"Karijeru sam započeo s mlađim kategorijama RK Zagreba, vodio Goricu i Dugo Selo te prvu momčad Zagreba. Veselim se novim izazovima u Sesvetama, klubu koji proteklih sezona pokazuje konstantan rast i odlične rezultate.

Cilj nam je u prvenstvu biti uz bok Zagrebu i Nexeu, plasirati se na Final 4 Kupa, a u Europskoj ligi napraviti novi iskorak i plasirati se što dalje u natjecanju. Naravno, poseban naglasak i dalje stavljamo na razvoj mladih igrača, po čemu su Sesvete prepoznatljive.

Svjesni smo kako to neće biti jednostavno, ali uz kvalitetu koju posjedujemo, angažman i zajedništvo, vjerujem u uspjeh!", rekao je Nikolić prilikom predstavljanja na novu poziciju.

Sesvete su prošle sezone završile kao drugoplasirana momčad hrvatske Premijer lige, a u Europskoj ligi ispali su u skupini kao treći u skupini iza Vardara i Kristianstada, a ispred Toulousea.

Ove sezone opet će igrati u Europskoj ligi, a ždrijeb ih je smjestio u skupinu sa švedskim Sävehofom, Tatranom iz Prešova i njemačkim Bergischerom

Mrk SesveteIgor VoriAndrija Nikolić
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