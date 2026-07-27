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Nijemac i Švicarac bahatom vožnjom šokirali policiju: Evo kojom brzinom su jurili

Nijemac i Švicarac bahatom vožnjom šokirali policiju: Evo kojom brzinom su jurili
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Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

Policija vozačima savjetuje da brzinu kretanja prilagode uvjetima i stanju na cesti te da poštuju ograničenja brzine kretanja vozila

27.7.2026.
14:45
Erik Sečić
Ivica Galovic/PIXSELL
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Vukovarsko-srijemska policija u nedjelju je zaustavila dvojicu vozača koji su autocestom jurili brzinom većom od 210 kilometara na sat!

Prvi je pao mladi Nijemac (22) koji je oko 11.30 sati kod Spačve vozio 211 km/h, na dijelu autoceste gdje je dopuštena brzina do 130 km/h. 

Zaradio je kaznu u iznosu od 660 eura, a dobio je i jednomjesečnu zaštitnu mjeru zabrane korištenja inozemne vozačke dozvole na teritoriju Republike Hrvatske te tri negativna prekršajna boda.

Zaustavljen i Švicarac 

Istog dana poslijepodne policija je oko 16.44 sati kod Bošnjaka zaustavila Švicarca (28) koji je vozio sličnom brzinom - 212 km/h, na djelu gdje je također dopušteno voziti 130 km/h.

I on je dobio istu kaznu kao i 22-godišnji Nijemac.

Policija vozačima savjetuje da brzinu kretanja prilagode uvjetima i stanju na cesti te da poštuju ograničenja brzine kretanja vozila. 

Brza VožnjaPolicijaNijemacŠvicarac
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