Gasi se poznati klub koji je odgojio dvojicu reprezentativaca

Tužne vijesti dolaze nam iz Stančića pokraj Dugog Sela. Nakon uspješnih 57 godina postojanja gasi se RK Polet, klub u kojemu su stasali Zlatko Raužan i Dominik Kuzmanović.

Kakav je utjecaj ovaj maleni klub imao na hrvatski rukomet dovoljno govori činjenica da su tijekom gotovo šest desetljeća svojega postojanja uspjeli osvojiti nekoliko naslova prvaka u mlađim kategorijama, a osobito se pamti generacija 2002./03. Tada su igrači, među kojima su bili i Raužan i Kuzmanović, osvojili nekoliko uzastopnih naslova - najprije u mini-rukometu, pa i u velikom rukometu.

"KRAJ JEDNE PRIČE!

Teška srca i sa suzom u oku obavještavamo sve pratitelje, navijače, simpatizere i prijatelje rukometnog kluba Polet da od iduće sezone naš klub više neće postojati.

Rukometni klub Polet osnovan je 1969. godine u Stančiću. Tijekom više od pola stoljeća ispisao je bezbroj lijepih priča i ostvario velike uspjehe, posebno u mlađim dobnim kategorijama, koje su u klupske prostorije donijele brojne trofeje.

Najuspješnija generacija bila je ona dječaka rođenih 2002. i 2003. godine, koja je osvojila nekoliko uzastopnih naslova prvaka Hrvatske – najprije u mini rukometu, a potom i u velikom rukometu. Iz te generacije izrasla su i dvojica hrvatskih reprezentativaca, Zlatko Raužan i Dominik Kuzmanović, kao i još nekoliko igrača koji su ostvarili profesionalne karijere.

Teško je prihvatiti činjenicu da više neće biti našeg najdražeg kluba. Da se više nećemo okupljati na tribinama i iz svega glasa navijati za naš Polet, onako kako smo samo mi znali.

Teško je prihvatiti da više neće biti kluba koji nas je spojio, koji je od nas napravio prijatelje, kumove i jednu veliku obitelj.

Teško je prihvatiti i pomisao da će Polet, unatoč svemu što je ostvario, s vremenom pasti u zaborav. A bio je dokaz da se i mali klub, s vrlo malo resursa, može ravnopravno boriti s najvećima i ostaviti trag koji se ne može mjeriti samo peharima.

Ovo je posljednja objava koju pišem, teška srca, jer svaka uspomena nosi ime Polet.

Polet nije bio dio mog života. Polet je bio moj život.

Nikad zbogom. Samo doviđenja", napisali su iz kluba koji se posljednjih godina natjecao u u 3. HRL Središte, odnosno četvrtom razredu hrvatskog rukometa.