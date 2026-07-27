Ispovijest oca terorista: 'Jedino objašnjenje koje imam je da su mu isprali mozak'

Tavfik, otac Abdula Buluta (21), koji se sumnjiči da je u subotu izveo teroristički napad na Povorci ponosa u Berlinu, tvrdi da je njegovu sinu "ispran mozak", piše Spiegel. Abdul je ubijen u nedjelju tijekom akcije njemačke policije, nakon što je pronađen kako se skriva u šupi u vrtu, a njegov otac Tavfik sada je otkrio više pojedinosti iz njegova života.

Foto: Berlinska policija

Govoreći za njemački Spiegel, otac je rekao da je Abdul, nakon što se Tavfik razveo od supruge, živio s majkom i dvije od svoje tri sestre u blizini kanala Landwehr u berlinskoj četvrti Tiergarten. Abdul je završio deset razreda škole, nakon čega je povremeno radio, između ostalog kao zaštitar i vozač, ali nikada nije imao stalan posao. Dane je uglavnom provodio spavajući, dok je noći provodio uz mobitel ili televizor.

Govoreći o vjeri svoje obitelji, Tavfik ističe da njegove kćeri nose hidžab, ali da nisu izrazito religiozne.

'Ne podržavamo Islamsku državu'

"Mi smo šijiti. Ne podržavamo Islamsku državu", rekao je Tavfik i dodao da je, međutim, njegov sin "volio sunite". Sukob između šijita i sunita traje stoljećima, dok je Islamska država sunitska ekstremistička teroristička organizacija poznata po brutalnim progonima šijita.

Prema navodima njemačkog državnog odvjetništva, Abdul se prošle godine radikalizirao i više puta pokušao pridružiti Islamskoj državi. U svibnju 2025. otputovao je u Libanon s namjerom da odande ode u Siriju i priključi se terorističkoj organizaciji, ali je uhićen prije nego što je u tome uspio.

Kasnije je u Berlinu osuđen prema maloljetničkom kaznenom pravu. Otac tvrdi da je sina prije nekog vremena pitao što misli o Islamskoj državi.

"Rekao mi je da je ta teroristička organizacija loša", ispričao je Tavfik.

"Nisam mu dopuštao da nosi dugu bradu", rekao je Tavfik, dodajući da je to smatrao znakom ekstremizma.

'Ispran mu je mozak'

"Jedino objašnjenje koje imam jest da su mu isprali mozak". Otac navodi da njegove kćeri od subote ne prestaju plakati otkako su čule da se njihov brat sumnjiči za stravičan napad u Berlinu.

"Njegova majka je izvan sebe, a ni ja nisam spavao niti sam išta jeo otkako sam čuo vijest", rekao je. Kako ističe, posljednji put sa sinom razgovarao je telefonom u subotu.

"Nazvao me i razgovarali smo sasvim normalno, kao i svakoga dana. Rekao mi je da mu nedostajem i da bi volio da je sada s nama u Libanonu", ispričao je. Oca posebno zbunjuje ono za što se njegov sin sumnjiči.

"Bio je velikodušan, osjećajan i pun ljubavi. Imao je srce djeteta. Jedino objašnjenje koje imam jest da su mu isprali mozak", rekao je otac. Dodao je da je od subote navečer "stotinama puta" pokušavao stupiti u kontakt sa sinom.

"Posljednju poruku dobio sam u 21.53, a nakon toga više ništa nije stizalo", rekao je.

Nedugo zatim, prema navodima istrage, Abdul Bulut je unajmljenim kombijem uletio u mnoštvo ljudi kod berlinskog Tiergartena, pri čemu je usmrtio jednu ženu i ozlijedio još 29 osoba.