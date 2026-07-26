Policija pronašla napadača iz Berlina: Ubijen je!

U tijeku je velika policijska operacija u četvrti Berlin-Spandau u sklopu koje je pronađen Abdul Ballout (21), napadač koji je ubio jednu i ozlijedio 16 osoba u napadu na povorku ponosa u Berlinu, izvijestio je njemački Bild.

Napadač je neutraliziran.

Vozilo hitne pomoći pojurilo je oko 18 sati prema vrtnoj okućnici, nakon čega su je opkolile specijalne snage. Nakon toga je krenula operacija u kojoj je okružen napadač. Svjedoci javljaju da su se čuli i pucnjevi, a medij je izvijestio da je napadač ubijen.

Umro je, kako navode, u 18.34 sati.

Podsjetimo, osumnjičenik je pobjegao s mjesta događaja pješice nakon što se zabio u gomilu. Potraga diljem grada trajala je cijeli dan, a policija je ranije objavila da je identificirala napadača, rekavši da je poznat vlastima i da je dio islamističke scene u Berlinu.

Od 16 ozlijeđenih osoba, osmero ih ima teške tjelesne ozljede, a tri osobe su u životnoj opasnosti. Nekoliko osoba zadobilo je ubodne rane.

Zahvala policiji

Berlinska senatorica unutarnjih poslova Iris Spranger koja se trenutno sastaje sa zapovjedništvom hitnih službi, zahvalila je policiji.

"Zahvalna sam sigurnosnim vlastima što su tako brzo pronašle napadača. To je ogromno postignuće", rekla je.