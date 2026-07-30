Juventus dovodi čudo iz BiH: Pjanić povukao ključan potez iza transfera vrijednog 40 milijuna

Juventus je blizu velikog posla kojim bi mogao osigurati jednog od najtalentiranijih mladih igrača u Europi. Prema pisanju talijanskog Tuttosporta, torinski klub nalazi se pred završetkom transfera osamnaestogodišnjeg Kerima Alajbegovića iz Bayer Leverkusena.

Riječ je o mladom bosanskohercegovačkom ofenzivnom veznjaku kojeg mnogi smatraju jednim od najperspektivnijih igrača svoje generacije. Juventus je, prema navodima talijanskih medija, dogovorio transfer vrijedan 33 milijuna eura uz dodatnih sedam milijuna eura kroz bonuse, kao i postotak od buduće prodaje.

U cijeloj priči posebno se ističe ime Miralema Pjanića, bivšeg veznjaka Juventusa, koji se pojavio kao važna poveznica između kluba i mladog igrača. Talijanski mediji Gazzetta dello Sport i Sky Sport Italia navode kako je Pjanić sudjelovao kao svojevrsni posrednik u realizaciji transfera.

Mediji iz Bosne i Hercegovine ranije su pisali kako Pjanić ima vrlo dobar odnos s Kerimovim ocem Seminom Alajbegovićem, koji sudjeluje u vođenju sinove karijere. Upravo zbog tog odnosa mogao je pomoći u uspostavljanju kontakta, ali i približavanju Juventusova projekta mladom nogometašu i njegovoj obitelji.

Pjanićeva uloga dodatno dobiva na važnosti zbog njegovog bogatog iskustva u Torinu. Bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine pet je sezona nosio dres Juventusa, dobro poznaje zahtjeve kluba, talijanski nogomet, ali i pritisak koji dolazi s igranjem za jednog od najvećih klubova u Europi.

Sky Sport Italia ranije je prenio Pjanićevu procjenu kako Alajbegović posjeduje izniman talent i pravi mentalitet, ali da za daljnji razvoj mora odabrati projekt koji će mu omogućiti pravi napredak.

Iako Pjanić nije osoba koja donosi konačnu odluku o transferu, njegovo iskustvo, poznavanje Juventusa i povjerenje koje uživa kod obje strane mogli su imati važnu ulogu u pregovorima. U trenutku kada je mladi Alajbegović birao između nekoliko opcija, savjet bivšeg igrača torinskog velikana mogao je biti jedan od ključnih elemenata u odluci da karijeru nastavi upravo u Juventusu.