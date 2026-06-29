Sudar titana u Meksiku: Nizozemska i Maroko u borbi za osminu finala i okršaj s Kanadom

Svjetsko prvenstvo 2026. 0 Nizozemska : 0 Maroko

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Jedan od najatraktivnijih dvoboja šesnaestine finala Svjetskog prvenstva donosi okršaj Nizozemske i Maroka, dviju reprezentacija iz vrha FIFA-ine ljestvice. Snage će odmjeriti na stadionu BBVA u meksičkom Guadalupeu, a ulog je ogroman: mjesto među šesnaest najboljih na svijetu. Obje momčadi pokazale su zavidnu formu u grupnoj fazi i s velikim ambicijama ulaze u ovaj eliminacijski susret.

Nizozemska je osvojila prvo mjesto skupine F pobjedama protiv Švedske (5:1) i Tunisa (3:1), uz remi (2:2) s Japanom. Maroko, polufinalist iz Katara, završio je kao drugi u skupini C iza Brazila, upisavši pobjede nad Škotskom i Haitijem nakon remija s Brazilcima. Pobjednika ovog dvoboja u osmini finala, koja se igra 4. srpnja u Houstonu, već čeka reprezentacija Kanade. To znači da će se jedna od ove dvije vrhunske momčadi oprostiti od turnira znatno ranije od očekivanog.

Ovo je tek drugi susret ovih reprezentacija na svjetskim prvenstvima. Zanimljivo, prvi su odigrali u grupnoj fazi davne 1994., također u Sjevernoj Americi, kada je Nizozemska slavila s 2:1. Pravdu na terenu dijelit će iskusni brazilski sudac Wilton Sampaio. S obzirom na napadački potencijal obje momčadi, gdje se posebno ističu Brian Brobbey kod Nizozemaca i Ismael Saibari kod Marokanaca, očekuje se istinski spektakl i beskompromisna borba do posljednje minute.