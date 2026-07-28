Španjolci nahvalili hrvatskog veznjaka: 'On je briljantan i veliki adut momčadi'

Prema pisanju španjolskih medija, hrvatskog veznjaka Luku Sučića očekuje godina koju je dugo čekao. U novu sezonu kreće kao prvotimac, a u Real Sociedadu svi ga vide kao igrača koji bi "mogao eksplodirati".

Sučić bi se, prema pisanju Mundo Deportiva, ove sezone napokon trebao potpuno afirmirati u Real Sociedadu i pokazati svoju kvalitetu. Taj španjolski list navodi kako se hrvatski veznjak priključio momčadi svjestan da je jedna od ključnih figura za trenera Pellegrina Matarazza, koji ga od prvog dana smatra neizostavnim dijelom svoje momčadi.

To je Matarazzo pokazao čim je sjeo na klupu Baskijaca pa je Luka od tada propustio samo šest utakmica, od čega polovicu zbog ozljede. Matarazzo ga, doduše, nije odmah gurnuo u vatru, već mu je dao postupnu minutažu i potrebne ovlasti kako bi postao pokretačka snaga napadačke igre momčadi iz San Sebastiána.

"Sučićeve kvalitete nisu upitne i upravo one potvrđuju njegov status iznimno cijenjenog igrača na europskoj sceni. No, u Sociedadu su svjesni da je hrvatski reprezentativac emotivno zahtjevan igrač čija briljantnost u velikoj mjeri ovisi o psihološkoj podršci. S trenerom koji točno zna koje poteze treba povući kako bi izvukao najbolje iz njega i okruženjem koje vjeruje u njegov talent", piše Mundo Deportivo.

Koliko je ova teza ozbiljna dovoljno govori činjenica da je Sučić u predsezonu ušao kao važan kotačić momčadi te da već sada diktira ritam igre i donosi prevagu udarcima izvan kaznenog prostora. Njegova će igra biti velika vrijednost za Real Sociedad, koji je u talentu našeg ljevaka pronašao jedan od najuzbudljivijih nogometnih aduta.