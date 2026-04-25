Suprugu Gorana Višnjića rijetko viđamo, u Sisku se pridružila prosvjedu: 'Doznali smo za ovaj užas'

U Sisku je u subotu prijepodne održan “Prosvjed za spas Hrvatske od megafarmi i klaonica”, koji je okupio oko 500 građana iz različitih dijelova zemlje.

Povod okupljanja je planirana izgradnja velikih peradarskih postrojenja i megafarmi u nekoliko županija, za koje organizatori tvrde da bi mogle imati ozbiljne posljedice za okoliš i kvalitetu života lokalnog stanovništva.

Prema njihovim navodima, riječ je o projektu koji uključuje izgradnju čak 24 megafarme u 12 gradova, s ukupnim kapacitetom od oko 270 milijuna pilića godišnje. Iako se projekti formalno vode kao odvojeni, prosvjednici upozoravaju da se njihov kumulativni utjecaj ne može zanemariti – od velikih količina otpada i otpadnih voda do intenzivnog neugodnog mirisa i opterećenja lokalne infrastrukture. Prosvjed je organiziran u suradnji više udruga i građanskih inicijativa, predvođenih inicijativom “Siščani ne žele biti smetliščani”, uz podršku organizacija poput Zelene akcije i Prijatelja životinja.

Među okupljenima bila je i Eva Višnjić, koja je stigla iz Londona kako bi podržala prosvjed. Supruga glumca Gorana Višnjića poznata je po svom aktivizmu. Godinama je veganka i na društvenim mrežama često ističe važnost zaštite životinja i očuvanja okoliša. I sam Goran Višnjić na svojim se društvenim mrežama oglasio povodom ove teme.

"Moramo govoriti Vladi Republike Hrvatske ono što bi oni ustvari već trebali znati sami. I da se ljudi trebaju buniti protiv nečega što se već zna i vidi u svijetu... Mene samo zanima tko to prodaje našu Hrvatsku? Tko to želi uništiti ovu prekrasnu zemlju, predivnu prirodu ove zemlje i uništiti zdravlje ovih ljudi? Vlada bi se trebala boriti za ljude i za njihovo zdravlje i za očuvanje prirode. Ako to ne rade, onda su neprijatelji zemlje. Ja ne znam stvarno što bih više rekla, u šoku sam.", kazala je Eva Višnjić.

Na pitanje reporterke RTL-a Danas hoće li nastaviti sudjelovati na ovakvim inicijativama, Višnjić je kazala: "Naravno, mi smo s Prijateljima životinja uvijek povezani. Tako smo i doznali za ovaj užas i ne možemo vjerovati. Ne dajte svoju zemlju!", poručila je za kraj.

Transparenti s porukama poput “Profit njima, smrad nama!”, “Ne damo Hrvatsku!” i “NE megafarmama, DA životu!” jasno su odražavali stav okupljenih. U središtu grada održani su i govori predstavnika udruga, koji su ponovili kako se, unatoč odbacivanju Studije utjecaja na okoliš za jednu od planiranih klaonica, borba nastavlja.

POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjakinja otkrila što TikTok i pretrpane aktivnosti djeci rade – i zašto roditelji griješe