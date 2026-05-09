FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
FANOVI ODUŠEVLJENI /

Uživao u centru Bjelovara: Goran Višnjić iznenadio novim izgledom

Uživao u centru Bjelovara: Goran Višnjić iznenadio novim izgledom
×
Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Budući da Višnjić već godinama živi u Sjedinjenim Američkim Državama, domaća ga publika nema često priliku vidjeti u javnosti

9.5.2026.
16:50
Hot.hr
Damir Spehar/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

U sklopu 23. izdanja BOK fest, koje traje do 12. svibnja, Bjelovar ponovno živi u znaku kazališta, filma i brojnih popratnih događanja koja iz godine u godinu privlače sve veći interes publike. Ovogodišnji međunarodni festival donio je niz atraktivnih sadržaja, a posebnu pažnju izazvala je jedinstvena svjetska izložba “Glumci u izlogu”. 

Uživao u centru Bjelovara: Goran Višnjić iznenadio novim izgledom
Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Među brojnim poznatim licima koja su se pojavila bili su Bogdan Diklić, Sandra Lončarić, Vedran Mlikota, Iva Ajduković, Marija Škaričić, Filip Šovagović i Goran Navojec, no jedan od glavnih zvijezda večeri bio je popularni glumac Goran Višnjić (53) koji je iznenadio mnoge svojim novim izgledom i sijedom kosom. Iako je jedan od njegovih zaštitnih znakova bila gusta crna kosa, mnogi se na društvenim mrežama slažu kako mu sijeda kosa odlično stoji. 

Uživao u centru Bjelovara: Goran Višnjić iznenadio novim izgledom
Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Budući da Višnjić već godinama živi u Sjedinjenim Američkim Državama, domaća ga publika nema često priliku vidjeti u javnosti. 

Višnjić je inače jedan od najuspješnijih hrvatskih glumaca s međunarodnom karijerom. Svjetsku je slavu stekao u popularnoj seriji 'Hitna služba', u kojoj je godinama tumačio doktora Luku Kovača. Nakon toga nastavio je graditi karijeru u Hollywoodu, pojavljujući se u brojnim serijama i filmovima, među kojima su i 'Timeless' te 'The Boys'.

POGLEDAJTE VIDEO: Petar iz 'Gospodina Savršenog' stao je pred naše kamere: 'Volim prvi klik i mogu se brzo zaljubiti'

Goran VišnjićKosaBjelovar
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike