Uživao u centru Bjelovara: Goran Višnjić iznenadio novim izgledom

U sklopu 23. izdanja BOK fest, koje traje do 12. svibnja, Bjelovar ponovno živi u znaku kazališta, filma i brojnih popratnih događanja koja iz godine u godinu privlače sve veći interes publike. Ovogodišnji međunarodni festival donio je niz atraktivnih sadržaja, a posebnu pažnju izazvala je jedinstvena svjetska izložba “Glumci u izlogu”.

Među brojnim poznatim licima koja su se pojavila bili su Bogdan Diklić, Sandra Lončarić, Vedran Mlikota, Iva Ajduković, Marija Škaričić, Filip Šovagović i Goran Navojec, no jedan od glavnih zvijezda večeri bio je popularni glumac Goran Višnjić (53) koji je iznenadio mnoge svojim novim izgledom i sijedom kosom. Iako je jedan od njegovih zaštitnih znakova bila gusta crna kosa, mnogi se na društvenim mrežama slažu kako mu sijeda kosa odlično stoji.

Budući da Višnjić već godinama živi u Sjedinjenim Američkim Državama, domaća ga publika nema često priliku vidjeti u javnosti.

Višnjić je inače jedan od najuspješnijih hrvatskih glumaca s međunarodnom karijerom. Svjetsku je slavu stekao u popularnoj seriji 'Hitna služba', u kojoj je godinama tumačio doktora Luku Kovača. Nakon toga nastavio je graditi karijeru u Hollywoodu, pojavljujući se u brojnim serijama i filmovima, među kojima su i 'Timeless' te 'The Boys'.

