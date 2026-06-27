Kapetan hit-reprezentacije u problemu: Procurile su gnjusne optužbe

Kapetan Zelenortskih Otoka, Ryan Mendes, poveo je svoju reprezentaciju prema povijesnom uspjehu na Svjetskom prvenstvu, ali sada mu prijete optužbe za gnusni čin.

Zelenortski Otoci su postali najmanja nacija koja se ikad plasirala u nokaut-fazu, a ujedno je to i prvi put u 20 godina da je jedan debitant izborio prolazak grupne faze. Nažalost, uspjeh bi mogao bit u sjeni teških optužbi koje prijete kapetanu Mendesu. Naime, brazilski Globo piše kako je Mendes optužen za silovanje Brazilke koja je radila kao prevoditeljica u hotelu u kojem je reprezentacija Cabo Verdea za vrijeme FIFA Seriesa u ožujku ove godine u Novom Zelandu.

Prijeti mu 20 godina zatvora

Brazilski tisak imao je pristup fotografijama modrica koje su predane policiji, policijskom izvješću i liječničkom izvješću klinike koja je pomogla Brazilki, uključujući preglede i psihološki tretman nakon incidenta. Policiji je prijavila da je nakon prve utakmice, protiv Čilea, pozvana na sastanak u jednu od soba rezerviranih za reprezentaciju u hotelu te da je prisustvovala vjerujući da će morati raditi kao prevoditeljica.

Vratila se u sobu jer se osjećala loše, a prema optužnici, tada je u njezinu sobu došao Ryan Mendes fizički je napao davljenjem, udarcima i ugrizima dok se pokušavala braniti te je silovao. Brazilka, još uvijek u hotelu, fotografirala je vidljive ozljede, poput posjekotina na ustima, modrica na vratu, nozi i boku.

Novozelandska policija potvrdila je da je istraga u tijeku. Zbog strogih zakona o privatnosti u zemlji, ne komentiraju imena optuženih. Prema novozelandskom zakonu, osuđujuća presuda za seksualno nasilje može rezultirati kaznom zatvora do 20 godina, ovisno o težini slučaja. Cijela istraga mogla bi trajati šest mjeseci.