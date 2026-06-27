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'PA KUD ON?' /

Navijači ne mogu vjerovati Dalićevoj postavi: 'Remi će biti kao loto dobitak'

Navijači ne mogu vjerovati Dalićevoj postavi: 'Remi će biti kao loto dobitak'
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Jednog igrača većina ne želi u početnoj postavi, a sve skupa ne odiše optimizmom

27.6.2026.
22:04
Sportski.net
Igor Kralj/PIXSELL
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Hrvatska igra treće kolo skupine L Svjetskog prvenstva. Protivnik je Gana, a ulog plasman u nokaut fazu. 

Zlatko Dalić iznenadio je početnom postavom koja je izazvala i brojne reakcije na društvenim mrežama. Najčešće je definitivno spominjan Pongračić kojeg većina ne želi u početnoj postavi, a sve skupa ne odiše optimizmom. 

"Pongračić? Stvarno?", "Kakav Pongračić, jeste vi gledali utakmicu protiv Paname?", "Ne znam što je vidio u Pongračiću", "Ali kako može staviti Pongračića u startnu postavu nakon remija protiv Paname? Igranje s desetoricom igrača je bolje", "Remi će biti kao loto dobitak ovo liči na poraz", "Brate moj, di si ti našao opet Pongračića?", samo su neki od brojnih komentara. 

Javili su se i sa službenih profila PSV-a i Torina koji su pozdravili 'svoje' Ivana Perišića i Nikolu Vlašića. 

Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.SastavKomentari
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