Teška tragedija pogodila zvijezdu Liverpoola usred Svjetskog prvenstva

Zvijezdu Nizozemske i Liverpoola Codyja Gakpa pogodila je velika obiteljska tragedija tijekom Svjetskog prvenstva. Dva dana prije utakmice osmine finala protiv Maroka, on i njegova partnerica Noa van der Bij objavili su da su tijekom trudnoće izgubili sina.

Tužnu vijest podijelila je Van der Bij na društvenim mrežama, uz fotografiju na kojoj drže svoje dijete u rukama. Par je prije mjesec dana objavio da očekuje prinovu, a sada su otkrili da su dječaku dali ime Elijah Raphael Gakpo.

"Slomljenog srca dijelimo vijest da je naš mali dječak preminuo tijekom trudnoće. Hvala vam na svoj podršci", napisala je Noa. Dodala je i da su nakon gubitka zajedno otišli u crkvu zapaliti svijeću, a potom sa sinom Samuelom na igralište, gdje su upoznali dječaka koji se zvao Elijah, što je opisala kao poseban znak utjehe.

Gakpo je jedan od ključnih igrača Nizozemske na ovom prvenstvu. U skupini je postigao dva pogotka i upisao asistenciju, a njegova reprezentacija sada se priprema za dvoboj osmine finala protiv Maroka.