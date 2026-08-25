Bruno Lerotić o 'Danu 1 €': 'Kada se svi udružimo, možemo djelovati na puno većoj razini'

Humanost ne mora uvijek značiti velike iznose. Ponekad je dovoljan tek jedan euro pogotovo kada se u istu priču uključi velik broj ljudi. Upravo je na toj ideji nastala akcija „Dan 1 €“, iza koje stoji Bruno Lerotić, humanitarac koji već godinama putem društvenih mreža okuplja ljude oko različitih humanitarnih priča.

Lerotić kroz suradnju s udrugom Chef kuha doma pomaže obiteljima koje se suočavaju s teškim zdravstvenim problemima ili se nalaze u posebno teškim socijalnim situacijama. Ideja da se građane pozove na simboličnu donaciju od jednog eura pokazala je koliko snage može imati zajedništvo, osobito kada se društvene mreže koriste za nešto puno važnije od svakodnevnog sadržaja.

Ovo je ujedno i drugo izdanje humanitarne akcije „Dan 1 €“. Prvi put akcija je održana ranije ove godine, kada je prikupljeno više od 500.000 eura, a sada je pokrenut novi apel kojim se nastavlja pomagati obiteljima i pojedincima kojima je pomoć najpotrebnija. Među njima su obnove domova 2 djevojčica s cerebralnom paralizom i njihovih obitelji i za terapije za tridesetak djece. Pomoć je proširena i na osobe pogođene tragedijom u Omišu i okolici, kojima će također biti usmjerena sredstva prikupljena ovim pozivom.

O tome kako je sve počelo, što ga je iznenadilo i zašto vjeruje da se najveće promjene događaju kada se ljudi udruže, razgovarali smo s Brunom Lerotićem.

Kako je uopće nastala ideja za akciju Dan 1 € i što Vas je potaknulo da je pokrenete?

Svaki mjesec u suradnji s udrugom Chef kuha doma pomažemo stotinjak obitelji s najtežim zdravstvenim problemima ili onima koji su socijalno najugroženiji. Uvijek smo to uspješno radili i, kako sve javno radimo, tako je jedan dan došla poruka od jedne mlade dame s idejom kako bismo mogli napraviti nešto tipa da svatko uplati jedan euro, da bi ljudi shvatili da s minimalnom donacijom mogu itekako pomoći potrebitima.

Ja sam razgovarao s ljudima iz udruge, rekli su da je to izvedivo i tako smo to proveli u djelo.

Što ste očekivali kada ste prvi put pokrenuli akciju i koliko Vas je stvarni odaziv građana iznenadio?

Moram napomenuti da to nije klasična akcija, kako piše, nego poziv ljudima da podrže rad udruge i slučajeve kojima pomažemo. A sam odaziv me iskreno nije toliko jako iznenadio jer sam danima komunicirao kroz društvene mreže sa svima i svaka objava bila je popraćena s desetak tisuća lajkova ili komentara. Vidio sam da su ljudi itekako spremni na to.

Akcija se održala i drugi put – prvi put prikupljeno je više od 500.000 eura, a drugi put više od milijun eura. Jeste li očekivali ovakav odaziv i kako se osjećate kada pogledate što ste zajedno sa Timom nenormalni uspjeli postići?

Samo osjećaj ponosa prevladava jer smo od ideje da koristimo društvene mreže kako bismo pomogli pojedincu došli do toga da jedna društvena mreža može napraviti puno, puno više, a samim time i pomoći puno više ljudi.

Koje emocije u Vama budi sve što je akcija Dan 1 € dosad postigla i činjenica da se iz godine u godinu uključuje sve veći broj ljudi?

Činjenica da se svake godine sve više ljudi odazove na moje objave ili apele puno znači i govori o tome koliko ljudi u biti žele biti tu jedni za druge i koliko žele biti korisni. Imamo razne situacije, recimo opremanje školaraca, poklone za blagdane, opremanje kuća itd., gdje nema novčanih uplata, a deseci tisuća osoba se jave svaki put da bi se uključili na bilo koji način.

Što biste voljeli poručiti ljudima koji se još nisu uključili i možda misle da njihov jedan euro ne može napraviti veliku razliku?

Poručio bih im da pojedinac ne može napraviti veliku razliku, ali kada se svi udružimo, možemo djelovati na puno većoj razini i pomoći ljudima koji stvarno trebaju našu pomoć.