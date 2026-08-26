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Loše vijesti stigle u Maksimir: UEFA aktivirala staru kaznu, Dinamo ostaje bez dijela tribine

Loše vijesti stigle u Maksimir: UEFA aktivirala staru kaznu, Dinamo ostaje bez dijela tribine
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Uz aktiviranje stare sankcije, europska nogometna organizacija Dinamu je odredila i novi dvogodišnji rok kušnje

26.8.2026.
23:01
Sportski.net
Marko Lukunic/PIXSELL
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UEFA je Dinamu izrekla novu novčanu kaznu u iznosu od 20 tisuća eura, a istodobno je aktivirala uvjetnu sankciju koju je zagrebački klub dobio u studenome 2024. godine nakon utakmice protiv Borussije u Ligi prvaka.

Dinamo je tada uvjetno kažnjen djelomičnim zatvaranjem donje sjeverne tribine stadiona Maksimir na jednoj domaćoj utakmici u UEFA-inim natjecanjima. Kazna je izrečena uz rok kušnje od dvije godine.

Budući da je u međuvremenu došlo do novog prekršaja Dinamovih navijača, UEFA je odlučila aktivirati raniju sankciju. To znači da će na prvoj sljedećoj domaćoj europskoj utakmici donja sjeverna tribina Maksimira imati smanjen kapacitet.

Kazna će biti primijenjena neovisno o tome hoće li Dinamo europski put nastaviti u Ligi prvaka ili Europskoj ligi.

Uz aktiviranje stare sankcije, europska nogometna organizacija Dinamu je odredila i novi dvogodišnji rok kušnje.

„Navedena mjera djelomičnog zatvaranja stadiona određuje se uvjetno uz rok kušnje od dvije godine, računajući od datuma donošenja ove odluke“, stoji u službenom priopćenju.

Svaki novi disciplinski prekršaj tijekom sljedeće dvije godine mogao bi tako donijeti dodatne sankcije zagrebačkom klubu.

DinamoUefaKazna
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