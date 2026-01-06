Što se dogodilo s licem?! Poznata ljepotica se pojavila u neprepoznatljivom izdanju

Britanska TV zvijezda i bivša sudionica Love Islanda Olivia Attwood (34) privukla je pažnju putnika kada se u ponedjeljak uputila na rani vlak za Pariz – i to s maskom za lice na licu. U društvu supruga, nogometaša Bradleyja Dacka, 34-godišnja Olivia krenula je na romantični bijeg u “Grad svjetla”, svega nekoliko mjeseci nakon što su javno govorili o problemima u braku.

Foto: Raw Image Ltd/goff Photos/profimedia

Olivia je očito željela izgledati besprijekorno po dolasku u Pariz pa je beauty tretmane odradila već u Eurostaru, ne mareći previše za znatiželjne poglede. Par je snimljen pri dolasku na londonski kolodvor St Pancras, odakle su krenuli na zasluženi city break.

Voditeljica i podcast autorica izgledala je elegantno i opušteno u glamuroznom smeđem kaputu od umjetnog krzna, dok je osnovne potrepštine nosila u luksuznoj Hermès torbi. Ispod kaputa odlučila se za udobniju kombinaciju – bijelu trenirku i tenisice, pokazujući da joj je komfor ipak na prvom mjestu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Bradley Dack, 32, ostao je vjeran jednostavnom stilu te se pojavio u crnoj odjevnoj kombinaciji, uz tamnu kapu kako bi se zaštitio od hladnoće. Olivia je, unatoč maski za lice i ukosnicama u kosi, djelovala opušteno i dobro raspoloženo dok su čekali ukrcaj.

Foto: Raw Image Ltd/goff Photos/profimedia

Par, koji je u braku od lipnja 2023. godine, nedavno je otvoreno priznao da je prošao kroz izazovno razdoblje obilježeno selidbom i Olivijinim sve zahtjevnijim poslovnim obavezama. Unatoč svemu, čini se da su probleme uspjeli prevladati.

Šalila se na račun glasina o razvodu

Prošlog mjeseca Olivia se čak našalila na račun glasina o razvodu. Na Instagramu je objavila video inspiriran kultnom epizodom serije Gossip Girl, u kojem članovi obitelji jedan po jedan ustaju od stola uz duhovite natpise. Kada je kamera došla do Bradleyja, pojavio se natpis: „Razvode li se Olivia i Bradley?“, nakon čega je on teatralno napustio kadar.

Foto: Raw Image Ltd/goff Photos/profimedia

Iako se s glasinama znaju šaliti, Olivia je nedavno iskreno priznala:

„U svakom odnosu ima uspona i padova. Bilo je stvari s njegove strane koje nisu bile dobre, ali i ja sam griješila. I ja sam pogriješila, i Brad je pogriješio.“

Čini se da je romantični bijeg u Pariz njihov način da okrenu novu stranicu – i to s dozom humora, iskrenosti i, naravno, beauty maske.

POGLEDAJTE VIDEO: Novi poredak? Jakovina: 'Više ćemo govoriti što je u nečijoj glavi i koliko tko tenkova ima'