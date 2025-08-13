Oluja pogodila Sinj! Opet potekle bujice, temperatura drastična pala

Dok traje val velikih ljetnih vrućina, u popodnevnim satima u Dalmatinskoj zagori srednje Dalmacije došlo je do mjestimice jačeg razvoja naoblake, uz kišu, pljuskove i grmljavinu. Najjači oblaci razvili su se iznad Cetinske krajine, osobito iznad Sinja, donosi Dalmacija danas.

Prema podacima mreže postaja Pljusak.com, na mjernoj postaji Sinj, do 19 sati palo je 38 litara kiše po metru kvadratnome. Ruda je primila 28, Brnaze i Gala 22, Obrovac sinjski 15, Donja Tijarica 11, Hrvace 10.

U Sinju je ponovno bilo bujica po ulicama, a sličan scenarij dogodio se ranije u mjesecu zbog čega je bila odgođena Sinjska alka. Na ovom području temperaturu su pale više do 10 stupnjeva pa se tamo mjeri 20 do 24°C.