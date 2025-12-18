Iz Zagreba se oglasili o pojavi legionele u vrtiću: Rezultati stigli nakon devet dana

Nakon što smo jutros prvi pisali o pojavi bakterije legionelle u zagrebačkom vrtiću na Selskoj ulici, o kvaliteti vode oglasili su se iz Zagreba. Njihovu izjavu prenosimo u cjelosti:

"Kontrola kvalitete vode u gradskim vrtićima i školama provodi se na mjesečnoj bazi, a pored navedenog, tijekom godine se provode dodatna testiranja kakvoće vode, poput testiranja na prisutnost legionele.

Kontrola provedena 1. prosinca redovita je kontrola koja nije evidentirala prisutnost bakterija. Tada je bila evidentirana povećana mutnoća vode čiji su uzrok najvjerojatnije bili radovi na opskrbnoj mreži zbog kojih se može podignuti talog koji inače miruje. Vrtić je, predostrožnosti radi, postupio po uputama sanitarne inspekcije, isprane su cijevi te nisu zabilježene nikakve poteškoće. Vrtić je u sklopu unaprijed planiranog i redovitog godišnjeg testiranja na legionelu proveo testiranje u ponedjeljak 8. prosinca, prilikom kojega je utvrđena prisutnost navedene bakterije. Vrtić je rezultate zaprimio u srijedu 17. prosinca i odmah postupio po uputama sanitarne inspektorice i NZJZ Dr. Andrija Štampar te osigurao cisternu s pitkom vodom.

Manje djece tijekom blagana

S obzirom na to da tijekom božićnih praznika u objektu boravi znatno manji broj djece, vrtić svake godine u tom razdoblju organizira boravak djece u centralnom objektu. S obzirom na navedeno te sezonu gripe, zbog čega je u vrtiću posljednjih dana prisutno znatno manje djece, donesena je odluka da se djeca iz navedenog objekta već danas izmjeste u centralni objekt te već ovaj tjedan započne uobičajena zimska organizacija rada. Vrtić nastavlja postupati po uputama te će se provesti novo testiranje vode, a očekujemo da će vrtić ponovno biti otvoren s početkom drugog polugodišta, kako je inicijalno i planirano u sklopu zimske organizacije rada.

S obzirom da u istom objektu djeluje i osnovna škola, škola također postupa po uputama sanitarne inspekcije i NZJZ Dr. Andrija Štampar – osigurane su cisterne s vodom, a prehrana je organizirana i dovozi se iz područne škole.

Naglašavamo da nisu zabilježena nikakva oboljenja niti zdravstvene tegobe povezane s navedenim nalazom, ni kod djece ni kod zaposlenika, te da su sve mjere poduzete pravodobno i preventivno, s ciljem potpune zaštite zdravlja korisnika i djelatnika objekta", stoji u izjavi.

Vrtić danas zatvoren

Podsjetimo, roditelji djece zagrebačkog vrtića u Selskoj ulici obaviješteni su kako je tijekom redovitog ispitivanja vode u tom područnom objektu pronađena prisutnost bakterije Legionelle u sustavu tople vode. Objekt je od danas privremeno zatvoren kako bi se provele sve mjere po preporukama Zavoda za javno zdravstvo i drugih nadležnih institucija.

U četvrtak je tako najavljeno ispiranje vodovodnog sustava i ponovno testiranje vode. Djeca će za to vrijeme pohađati centralni Dječji vrtić Bajka u Zorkovačkoj 8. Iz vrtića su naglasili da se Legionella ne prenosi konzumacijom vode već udisanjem aerosola.

Nije zabilježen ni jedan slučaj oboljenja kod djece, a ni među zaposlenicima. U ostalim objektima Dječjeg vrtića, uključujući i centralni objekt u Zorkovčevoj, analiza je pokazala da je voda ispravna. Iz obližnje škole čekaju uputstva kako bi znali što im je činiti.

