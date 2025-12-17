Kultura smrti ili pravo žena? Rezolucija o pobačaju zapalila Europski parlament

Europski parlament prihvatio je rezoluciju kojom žene koje prekid trudnoće ne mogu obaviti u svojim državama to mogu učiniti u nekoj drugoj članici Unije. Sve bi se to financiralo iz posebnog europskog fonda.

Inicijativa „Moj glas, moj izbor: Za siguran i dostupan pobačaj“ skupila je više od milijun potpisa.

Usvojanjem rezolucije omogućuje se ženama u EU koje nemaju ili imaju otežan pristup prekidu trudnoće pobačaj besplatno omogućuje u nekoj drugoj državi članici.

'Žene u Poljskoj umiru u bolnicama'

Nika Kovač iz inicijative „Moj glas, moj izbor“ rekla je: „Dvadeset milijuna žena u Europi nema pristup sigurnom pobačaju. Žene u Poljskoj umiru u bolnicama jer ne dobivaju medicinsku skrb, na Malti idu u zatvor. Znamo da u Hrvatskoj i Italiji ne mogu doći do liječnika.“

Pokazuju to i podaci Ministarstva zdravstva prema kojima se u Hrvatskoj više od polovice svih ginekologa poziva na priziv savjesti, dok je kod anesteziologa i medicinskih sestara više onih koji rade prekid trudnoće.

Lani više od 2800 leganih pobačaja

U 2024. zabilježeno je 2.828 legalno induciranih pobačaja. Ginekologinja Jasenka Grujić kaže da naše žene idu na pobačaje u inozemstvo.

„Idu u Brežice u Sloveniji, neke ustanove uopće nisu radile, neke rade medikamentozni, neke samo kirurški pobačaj – dakle jedna posvemašnja zbrka.“

Potpisi 1,2 milijuna građana EU

Da se ovo pitanje riješi na razini Europske unije, potpisalo je 1,2 milijuna građana. Potpise je u Parlament donijela Severina, a 65 tisuća prikupljeno je u Hrvatskoj.

Za rezoluciju je glasalo 356 zastupnika, 202 bila su protiv, a 19 suzdržanih.

Za je bilo petero hrvatskih zastupnika, svi iz SDP-a i jedan zastupnik Možemo!.

Rezolucija je prošla zahvaljujući glasovima desnog centra – Europske pučke stranke. Većina je glasala za rezoluciju.

Hrvatski pučani glasali su, kao konzervativan dio grupe, protiv.

Brnjac i Glavak bile su suzdržane, Zovko, Resler, Stier i Sokol smatraju da o tome trebaju odlučivati države članice.

Tomislav Sokol kaže: "Pustimo zemljama da u skladu sa svojim vrijednostima i kulturom reguliraju to pitanje, nemojmo nametati na silu ljevičarske ludorije s razine EU-a."

Bartulica: 'Slavila se kultura smrti'

Očekivano, protiv je bila i krajnja desnica. Kontrarezolucije su podnijele grupe konzervativaca, patriota, suverenista i grupa zastupnika među kojima je i Stephen Bartulica koji kaže: "Slavila se kultura smrti. Meni je to tragičan dan."

Bosanac navodi: "Desni dio spektra fokusirao se na argument da je to pitanje država članica, a ne EU-a, ali njihov argument je neodrživ jer raspravljamo o stanovanju, što je također bilo pitanje država članica, pa i obrani. Ako postoji tema koja je važna – a ova jest, jer se skupilo preko milijun potpisa – postoji osnova da se po tome i postupi."

Europska komisija sada ima rok do ožujka da odluči hoće li usvojiti prijedlog, iako valja napomenuti da dosadašnje građanske inicijative uglavnom nisu bile uspješne.