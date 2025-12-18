Ranjeni Marko Karmeli napravio nezamislivo, Teodora i Jakov u šetnji sreli Katu

Stipan pokriva Katu pred Cvitom, pred sestrama skriva pravi razlog zbog kojeg joj je loše. S druge strane, ni Jakov nije bolje, pred Teodorom skriva svoje emocije, no neuspješno. Dok se ona trudi da joj suprug bude što sretniji, on je potresen zbog cijele situacije s Katom i svojim ocem. Toma ne skriva svoje emocije prema Kati, no svjestan je njezine ravnodušnosti.

Foto: Rtl

Marko je ozlijeđen, a Čavka mu vida rane i pita se zašto ga je otac tako prebio. Ni Nikoli ništa nije jasno i ne zna zašto je otac tako grubo digao ruku na njegovog brata pa od Ante traži objašnjenje. Čavka odlazi kod Karmele tražiti pomoć, budući da Marko odbija razgovarati.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dok je Nikoli stanje s ocem i bratom teško, Cvita uživa u obiteljskoj podršci svojih sestara, a stigla joj je i Rajka, i to s predivnom haljinom na poklon. Mirjana, s druge strane, opominje Terezu da bude finija i decentnija.

'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u.

Pogledajte video: Matanić izbačen iz društva redatelja; Ne idemo u trku za Oscara, ali zato Melania ima film