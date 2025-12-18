FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DIVLJE PČELE /

Ranjeni Marko Karmeli napravio nezamislivo, Teodora i Jakov u šetnji sreli Katu

Ranjeni Marko Karmeli napravio nezamislivo, Teodora i Jakov u šetnji sreli Katu
×
Foto: Rtl

Ne propustite novu epizodu

18.12.2025.
11:38
Hot.hr
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Stipan pokriva Katu pred Cvitom, pred sestrama skriva pravi razlog zbog kojeg joj je loše. S druge strane, ni Jakov nije bolje, pred Teodorom skriva svoje emocije, no neuspješno. Dok se ona trudi da joj suprug bude što sretniji, on je potresen zbog cijele situacije s Katom i svojim ocem. Toma ne skriva svoje emocije prema Kati, no svjestan je njezine ravnodušnosti.

Ranjeni Marko Karmeli napravio nezamislivo, Teodora i Jakov u šetnji sreli Katu
Foto: Rtl

Marko je ozlijeđen, a Čavka mu vida rane i pita se zašto ga je otac tako prebio. Ni Nikoli ništa nije jasno i ne zna zašto je otac tako grubo digao ruku na njegovog brata pa od Ante traži objašnjenje. Čavka odlazi kod Karmele tražiti pomoć, budući da Marko odbija razgovarati.

Dok je Nikoli stanje s ocem i bratom teško, Cvita uživa u obiteljskoj podršci svojih sestara, a stigla joj je i Rajka, i to s predivnom haljinom na poklon. Mirjana, s druge strane, opominje Terezu da bude finija i decentnija.

 

'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u.

 

Pogledajte video: Matanić izbačen iz društva redatelja; Ne idemo u trku za Oscara, ali zato Melania ima film

Divlje PčeleVoyoRtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
DIVLJE PČELE /
Ranjeni Marko Karmeli napravio nezamislivo, Teodora i Jakov u šetnji sreli Katu