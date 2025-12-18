Dok drugi prodaju, oni prikupljaju: Advent u Donjem Humcu podsjetio na prave vrijednosti Božića

Kada stigne prosinac, i kad se Advent pretvori u izloge, Božić se najčešće svede na potrošnju. No, Donji Humac napravio je nešto potpuno suprotno. Ovo malo bračko mjesto podsjetilo je na ono što se u buci blagdana često izgubi a to je da su Advent i Božić prije svega vrijeme darivanja, pomoći i zajedništva.

Na ovom otoku, Advent se ne "konzumira" nego živi. Iza cijele blagdanske priče stoje mještani Donjeg Humca, koji su odlučili da blagdani imaju smisla samo ako se dijeli s drugima. Upravo zato njihov Advent nije još samo jedna manifestacija u kalendaru nego i poruka.

Kao središte cijelog Adventa bio je humanitarni božićni sajam za udrugu Brački pupoljci. U njemu se pokazalo koliko daleko može dosegnuti zajedništvo malog mjesta. Humanitarna dimenzija dobila je i vrlo konkretan oblik. Brački moto klub donirao je 1.100 eura, a u nedjelju su njegovi članovi osobno došlu u Donji Humac kako bi sredstva svečano uručili udruzi.

"Nije raspored događaja nego snažna poruka"

Ističu kako Advent u Donjem Humcu ne bi bio moguć bez pomoći Restorana Kopačina, koji je imao ključan doprinos u cijeloj akciji, od kompletne gastronomske ponude do tehničke podrške događanju. U vrijeme kada se sve mjeri računicom, kažu, da je njihova podrška bila čin odgovornosti prema mjestu i ljudima.

Pokrovitelj Adventa, navode, je Općina Nerežišća, čime je potvrđena važnost lokalnih inicijativa koje vraćaju smisao blagdanskom vremenu.

Iako imaju program koji donosi glazbu i druženje, ono po čemu žele da se njihov Advent pamti nije raspored događanja, nego njihova snažna poruka. Donji Humac pokazao je da pravi Advent nije kulisa nego djelo. A pravi Božić nije u onome što kupujemo, nego u onome što dajemo.

