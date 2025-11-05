Fotoreporter svjedočio užasu u Tuzli: 'Ovo je nešto najpotresnije ikad... Suze u očima'

U požaru koji je u utorak zahvatio Dom za starije u Tuzli poginulo je 11 ljudi, a 35 osoba zatražilo je liječničku pomoć u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli. Istražitelji i dalje na mjestu nesreće rade očevid kako bi utvrdili uzrok požara. Vatra je izbila u utorak iza 20 sati na sedmom katu zgrade doma gdje su smještene nepokretne osobe.

Na mjestu događaja bio je i tuzlanski fotoreporter Faruk Begtašagić koji je na svome Facebook profilu opisao teške trenutke koje su proživljavali svi koji su došli pomoći ili potražiti svoje članove obitelji. Scene koje nikada neće zaboraviti.

"Vatra je gutala doslovno posljednji kat Doma penzionera u Tuzli. U ulozi fotoreportera sam evo više od deset godina, a večerašnji događaj je nešto najpotresnije ikada što doživjeh", napisao je i dodao da je svjedočio kaotičnom stanju.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Dolaze vatrogasne jedinice, policijska vozila, saniteti... Crveno-plava svjetla obasjavaju južnu magistralu. Počinju dolaziti članovi obitelji ljudi koji borave u Domu. Odjednom, s jedne strane svjedočim sreći onih koji su ugledali svoga oca na prozoru, mašu, 'tata, tata...', dok s druge strane prilaze oni koji o svojim ne znaju ništa. 'Molim te, provjeri što je s bakom'. Suze u očima. Neizvjesnost", piše dalje Faruk.

"Pripadnici službi donose boce s kisikom. Medicinari, doktori iznose povrijeđene. Ne smijem da pogledam. U tim trenucima vatrogasci i policajci izlaze na glavni ulaz kašlju, povraćaju, jedva dolaze do daha... Oznojeni i s pogledom koji nosi ponos, ali i iscrpljenost u hladnoj novembarskoj noći. Herojski. Dali sve od sebe. U ovim trenucima dolaze tužne vijesti. Nekoliko osoba izgubilo je život. Ya Rabbi... Previše boli u ovoj hladnoj novembarskoj noći. Previše", napisao je.