Znate li kako država potiče Hrvate na kupnju novih automobila? 'To nema nikakvog smisla'

'Kada sam kupovao automobil, ja sam za njega uredno platio porez. I što me dočeka na prvom produljenju registracije? Opet porez! Pa je li ovo moguće? To nema nikakvog smisla! Do kada ćemo ovako? Ma, baš smo ovce...', javio nam se ogorčeni čitatelj nakon što je shvatio da u Hrvatskoj, kada kupite novi auto, uz njega 'dobijete' i 10-godišnje plaćanje poreza.

Ovaj porez nije nikakva novost i već je dugo na snazi, no očito mnoge iznova iznenadi kada dođe dan tehničkog i registracije, pogotovo one koji imaju noviji automobil. Ali, krenimo redom.

Prosječna starost automobila registriranih u Hrvatskoj je veća od 13 godina, a mnogi od njih su daleko od izvrsnog stanja. Štoviše, prema podacima Centra za vozila Hrvatske gotovo svaki automobil je tehnički neispravan, a stručnjaci napominju kako je ispravno vozilo ključan čimbenik sigurnosti.

"Na žalost iz godine u godinu vozni park nam je sve stariji. Kod osobnih automobila je prosječna starost u prošloj godini bila nešto više od 13 godina i iz godine u godinu se taj broj povećava zbog uvoza rabljenih vozila iz EU i iz drugih država", rekao je nedavno za RTL Danas Luka Dorić iz Centra za vozila Hrvatske.

Umjesto poticaja i nagrade - kazna

Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova do 23. listopada ove godine u prometnim nesrećama u Hrvatskoj je poginulo 225 osoba. Policija uvodi nove akcije u prometu, diže dronove, spominje se i drastično povećanje kazni, a sve to s istim ciljem - povećanje prometne sigurnosti.

Upravo zbog starosti voznog parka, ali i povećanja sigurnosti u prometu, logično bi bilo razmišljati na način da bi Hrvati trebali imati novije aute koje imaju ugrađene brojne nove sustave sigurnosti, što moraju imati zbog europskih direktiva.

No, umjesto da se građane potiče na kupnju novih automobila, ispada da ih Hrvatska na neki način - kažnjava. I ne samo njih (kupce novih automobila), već i sve one koji imaju automobile starosti do 10 godina, svi oni moraju svake godine platiti porez na cestovna motorna vozila.

Tko ne plati, nema produljenja registracije

Nekoć se ovaj porez plaćao zasebno, odnosno uplatnice Porezne uprave su dolazile vlasnicima vozila na kućnu adresu, no to se promijenilo prije devet godina, te se ovaj porez od 1. siječnja 2016. godine plaća prilikom registracije vozila, odnosno ovjere produženja važenja prometne dozvole, a razred i naplatu obavljaju stanice za tehnički pregled.

U biti, plaćanje poreza na cestovna motorna vozila je uvjet za pristupanje registraciji, odnosno ovjeri produženja prometne dozvole.

Porez na sva vozila do 10 godina starosti

"Kao vlasnik osobnog automobila, motocikla ili četverocikla plaćate jednom godišnje porez na cestovna motorna vozila, i to na dan registracije tj. produženja važenja prometne dozvole, a čija visina ovisi o snazi motora i starosti vozila", navodi se na stranicama egrađani. I sada dolazimo do ključne rečenice: 'Vozila koja su starija od deset godina ne oporezuju se'. Dakle, uvrnuta logika bi bila: što stariji auto - tim bolje, a najbolje da je stariji od 10 godina jer - nema poreza.

A koliko se plaća? Pa, što je auto noviji i jači, to ćete platiti više. Najveći iznos je 199 eura (za aute do dvije godine starosti i to jačine preko 130 kw), a najniži je 27 eura (za aute od 5 do 10 godina starosti i jačine do 55 kw).

Isti porez plaćaju i vlasnici motocikala i četverocikala.

Tko je izuzet? "Porez na cestovna motorna vozila ne plaćate ako ste pri nabavi vozila bili oslobođeni plaćanja carine i poreza na dodanu vrijednost, te ako ste vlasnik vozila prilagođenog za prijevoz osoba s invaliditetom", stoji na stranicama.

Ne brinite, stiže i skuplja registracija

"I tako ispada, ako ste kupili novo vozilo, možda ste povećali svoju sigurnost, ali ste si naporavili i novu rupu na računu koja se neće zatvoriti idućih deset godina", zaključuje ogorčeni čitatelj s početka naše priče.

A da ta 'rupa' ne bi bila usamljena, vozače u Hrvatskoj uskoro čeka skuplja registracija - godišnja naknada za uporabu cesta raste s dosadašnjih 28,5 na 40 eura. Naknada će se plaćati prilikom registracije svih motornih i priključnih vozila.

"Visina naknade za ceste nije mijenjana od 2003. godine. Znači, ona se plaća pri registraciji vozila i ona je prihod županijskih Uprava za ceste koje ukupno imaju oko 21 tisuću kilometara cesta u Hrvatskoj i naravno da diljem Hrvatske te ceste se ne održavaju u županijama. To stvara određene probleme i mi smo išli s pravilnikom koji definira određeno povećanje naknade za ceste. Kad je riječ o postotku, tu je između osam i deset posto povećanja kada govorimo o svim kategorijama vozila. Pravilnik će biti u javnom savjetovanju dana. Vidjet ćemo što će i kakve će reakcije biti. Trebao bi stupiti na snagu s 1. siječnja 2026. godine", rekao je nedavno ministar prometa Oleg Butković.

